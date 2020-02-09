　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲30僑民返國直送選手村隔離　英國最後撤僑班機凌晨起飛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國最後一架撤僑專機已從武漢起飛。圖為英國第一波撤僑專機1月31日抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散，各國持續設法將公民帶回家鄉。菲律賓撤僑專機9日早上抵達潘帕嘉（Pampanga）的克拉克國際機場（Clark International Airport），30名僑民分乘3輛巴士，由警察護送前往運動員選手村隔離14天。英國外交部安排的最後一架撤僑專機也於當地時間9日凌晨3時20分起飛，乘客包括150位僑胞、其他國家公民、機組與醫療人員超過200人。

根據CNN Philippines，菲律賓撤僑班機於9日上午7時左右抵達潘帕嘉的克拉克國際機場，外交部、醫療單位與警方嚴陣以待。外交部衛生緊急應對小組身穿防護衣，進入機艙協助旅客下機。30位僑民分別搭乘3輛巴士，由警察護送前往運動員選手村，展開2周隔離觀察。

英國外交部安排的第二架、也是最後一架撤僑專機於當地時間9日凌晨3時20分已從武漢出發。發言人表示，「機上超過200人，包括機組與醫療工作人員。除了英國公民以外，也有其他國家的公民。」

《紐約時報》報導，外交大臣拉布（Dominic Raab）證實這是最後一架撤僑專機，「我們仍持續日以繼夜地幫助英國公民離開湖北省，搭乘英國、法國與紐西蘭的班機回來。」

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國僑民預計前往米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）進行隔離。圖為第一波撤僑沿途被警方護送。（圖／路透）

據了解，已有症狀的人一開始就不准登機，機上人員將持續接受監測，若於飛行期間出現症狀，會被帶到獨立機艙隔離，登陸以後送醫。英國中南部救護車服務表示，無症狀僑民抵達布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）以後，將被安置在米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的肯特山公園飯店（Kents Hill Park）進行隔離。

根據《每日郵報》，外界認為，有鑑於疫情不斷擴散，英國幾周內將針對中國實施旅遊禁令。保守黨議員塞利（Bob Seely）說，「我們的優先事務就是我們的人民。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」！北京專家證實了：最好再隔
首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hr「周一休館」
武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

「撕毀國情咨文影本」風波延燒！裴洛西：川普演講是謊話宣言

印度5歲女童「美國大使館宿舍」遭性侵！熟識鄰居伸狼爪

美眾院首場疫情聽證會　質疑中國資訊不透明、WHO失去公信力

外界憂疫情影響「東京奧運」　安倍：主辦計畫沒有改變

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

不斷更新／新加坡增3例累計33確診！當局發布疫情「橙色警戒」

賴索托「第一夫人」被控謀殺丈夫前妻！80歲總理也捲入宣布下台

「武漢肺炎新藥物」中國搶註專利！美藥廠：2016年已申請

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

新加坡國際會議集體感染！英國男開完會赴法國度假　滑雪小屋再傳染5人

38人發燒！威士特丹號連關島也不能停靠　成「海上人球」

菲30僑民返國直送選手村隔離　英國最後撤僑班機凌晨起飛

【獨立記者闖國界 E04】翁山蘇姬去哪了 軍政府幾十年的種族主義帶來羅興亞人的悲歌

憤怒也沒用！武漢居民在家關21天　美教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛走了…

【獨立記者闖國界 E03】身處戰地砲火現場　該怎麼與恐懼共處

【獨立記者闖國界 E02】想採訪國際的人口販子　要先做足調查基本功

【獨立記者闖國界 E01】前往國際新聞現場的渴望

美擬派機撤僑！鑽石公主號台籍服務員想離職　台客盼隨美國人撤離

崔智友真的出現了！北韓小兵揉眼再瞪大「追本命成功」害羞躲柱

只賣5小時！台南老饕最愛臭豆腐　咬下噴出湯汁、加辣更過癮

猿戰石垣島／黃子鵬腸胃炎未隨隊　江國謙設定4局投球

2.9萬網友力挺登上寵物雲DM！「糕糕」把拔：此獎獻給米克斯

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

8歲貓突重病「被插5、6根管子」　躺急診見熟悉身影...忍痛爬向媽討摸

台南鹽水蜂炮熱鬧開炸 市府展現高效率迅速恢復市容環境

聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hrs「周一休館」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

泰軍人血洗商場被擊斃　釀25死63傷

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

2020醫療保健指數　台灣蟬聯全球第一

李顯龍：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

日武肺病例累積90例　第4批撤僑包機20歲男確診

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！

人群黑夜尖叫逃命！泰國士官長「賣場持槍」畫面曝

武漢肺炎新增7例單日最高　新加坡：2人感染來源不明

美擬派機接回鑽石公主號美籍乘客

更多熱門

相關新聞

醫看診染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

醫看診染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

大陸武漢肺炎疫情延燒，截至今天（9日）最新統計，死亡人數累計812例，已超越SARS的774死。而一名楊姓醫師因看診而罹患武漢肺炎，且也傳染給妻子和女兒，讓妻子大罵「我跟女兒被感染，都是因為你！」醫師發現，被隔離的患者有三種心理問題，包括擔憂家人、擔憂自己和自責後悔，因此在治療同時，「醫心」也變得很重要。

台灣線上參與WHO會議　外交部：可能性高

台灣線上參與WHO會議　外交部：可能性高

武漢護士自癒 「靠吃藥.食療」 抗疫成功

武漢護士自癒 「靠吃藥.食療」 抗疫成功

「吃火鍋產生氣溶膠」染武漢肺炎？

「吃火鍋產生氣溶膠」染武漢肺炎？

出院後又轉陽性　陸專家：最好自隔離14天

出院後又轉陽性　陸專家：最好自隔離14天

關鍵字：

英國菲律賓武漢肺炎2019新型冠狀病毒撤僑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面