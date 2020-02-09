醫看診「發燒喉嚨痛」一家三口染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

▲浙江大學醫學院附屬第一醫院精神衛生科副主任醫師魏寧幫確診患者「醫心」。（圖／翻攝《杭州網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情延燒，截至今天（9日）最新統計，死亡人數累計812例，已超越SARS的774死。而一名楊姓醫師因看診而罹患武漢肺炎，且也傳染給妻子和女兒，讓妻子大罵「我跟女兒被感染，都是因為你！」有醫師發現，被隔離的患者有三種心理問題，包括擔憂家人、擔憂自己和自責後悔，因此在治療同時，「醫心」也變得很重要。

陸媒報導，48歲楊先生（化名）來自河南與湖北接壤的小鎮，他在小鎮衛生所當醫生，年前接診了幾名來自湖北的病人，不久後出現發熱、咽喉痛的症狀。他作為醫生每天看新聞，警覺性很高，覺得症狀很像電視裡描述的武漢肺炎，便自行到縣級醫院檢查，確診後由於縣級醫院沒有診療能力，建議他居家隔離治療。

正苦惱於要去哪接受治療時，楊先生的妻子與正在上學的女兒也出現類似症狀，為讓家人能得到及時治療，他到處打聽能治療的定點醫院，在手機新聞看到浙江杭州有一家省級定點醫院——浙江大學醫學院附屬第一醫院，這家醫院把所有確診患者都集中在條件很好的之江新院區。

▼魏寧幫確診患者「醫心」。（圖／翻攝《杭州網》）

為此，楊先生立刻帶著妻女，自駕來到浙大一院，一家三口確診後就住進了之江院區的隔離病房。這一切發生得太突然，楊妻接受不了女兒也被感染的事實，每天焦慮不安，時時刻刻埋怨丈夫。

剛開始楊先生還會解釋，這種病毒在不知情的情況下根本防不勝防，況且他也是受害者。漸漸的，他的病情發展成了重症，身體極度不舒服，還要面對家人的埋怨，因此出現了自責、悲觀、失眠的症狀，甚至有輕生念頭。

2月1日，該院精神衛生科副主任醫師魏寧進隔離病房，和楊先生深入交談以後，為他制定藥物治療聯合心理治療的整合干預方案，讓他的情緒明顯明朗起來，病情也逐漸好轉。而楊妻經過魏寧的心理干預治療後，情緒也恢復穩定。

▼武漢疫情延燒，湖北宣布封城。（圖／路透）

魏寧在進隔離病房之前，預估有2到3成的患者會有心理問題，但進去後發現比例是4到5成。在隔離病房裡的患者基本存在三種心理問題，擔憂家人，因他們有的被隔離，有的也被感染；自責、後悔，後悔自己為什麼要去湖北、和患者曾經的接觸，以及對自己親友的傳染；擔憂自身的病情。

這樣的症狀幾乎出現在每一位被隔離的病人身上，精神衛生科許毅教授說，「他們不知道自己會是一個什麼結果。擔心病情惡化，擔心無法治癒，會冒出很多可怕的念頭。另外在病房裡，抬眼可見的都是各種醫療設備，防護嚴密的醫護人員，他們心裡更加恐慌。」他表示，害怕會加劇焦慮，「你會發現，有些患者在房間裡不停地走來走去，轉圈圈。」

「一個人獨處在這種空間，也容易產生幽閉心理，這個時候面對面的心理治療效果更好。」許毅解釋，這也是線上心理干預之後，精神衛生科決定派駐醫生進駐隔離室的原因之一，魏寧就是第一個進駐的心理醫生，他的背後有精神衛生科心理救援工作組做「場外指導」，做好防控疫情的心理干預戰。

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