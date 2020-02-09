獨家追蹤／兒媳買菜送物資　80歲獨居奶奶拒開門：快走吧，別感染了！

▲廣州街頭設置了體溫檢測處。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東省武漢肺炎疫情嚴重，確診病例破千，當地市民人人自危。廣州市居民阿傑在接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，自己80多歲的奶奶如今獨自居住，父母每週買菜送過去時，奶奶都不肯開門，讓他們放在門口，打聲招呼就「快回去吧」，怕一家人交叉感染。

隨著廣州市確診病例不斷增加，市民們紛紛待在家中，除非必要不然不出門，阿傑一家也是如此，每週就父母出去1、2次採購物資，並送一部分給獨自居住的奶奶，「她不願搬過來，因為自己住習慣了，也不想離開熟悉的小區。」

「每次父母買菜送過去的時候，奶奶都不開門」，阿傑透露，現在拿東西過去，要麼放在門口，要麼從鐵門門縫遞進去，拿到東西奶奶就會說「回去吧！回去吧！」，也不會強制說一定要進去坐坐，因為現在自己家現在居住的小區，已經有2戶人家被確診，而且出去買菜也接觸到了人流，「就怕交叉感染。」

對於持續擴散的疫情，阿傑說，剛開始很緊張，每天都不敢出門，不過儘管很想疫情快點結束，但日子過著過著也慢慢習慣了，「其實只要不出門就安全。」對於廣州市實施的防控措施，他表示還算滿意，「廣州的嚴厲不是拉橫幅、播廣播，而是比其他城市更早開始做排查。」

▲原本喧鬧的廣州市如今人煙稀少。（圖／受訪者提供）

與此同時，家住白雲區的小紫也遇到鄰居確診的情況，「有天在門口看到救護車，還有好幾個穿著防護衣的醫護人員。當時有點嚇到，想不到疫情已經擴散到自己身邊，後來瞭解到，是鄰居家從湖北回來的大姐發病，想到前幾天他們還有來拜年，就一陣後怕。」

小紫說，「廣州這地方外來人口多，人流量大，現在確診案例越來越多，挺恐慌的。不過這兩天實施了小區管理，有感覺到把控越來越嚴，應該能盡快恢復正常。」