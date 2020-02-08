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港澳生爆世新會館「隔離14天收6千元」　校方公布明細：合理費用

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▲▼世新大學 陸生隔離宿。（圖／世新大學提供）

▲世新大學隔離宿。（圖／世新大學提供）

記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，港澳學生若持有入台簽證還是能入境，只是必須依中央疫情流行指揮中心規定，要接受14天隔離檢疫。其中，世新大學提供「1人1房」隔離管理，但現在卻傳每人要收6000元費用，遭疑價格高又不透明。教育部今（8日）回應，相關收費標準，學校應事先向學生說明清楚。

世新大學日前才曝光隔離房環境，學生來台後會住進世新會館，1人1間房，活動範圍限定於會館內，符合獨棟、有窗、有獨立衛浴等要件外，隨時準備消毒酒精、口罩及耳溫槍，宿舍也會安排簡單日用品等，及安排接機，訂餐等。根據指揮中心規定，入境的學生一定要接受隔離檢疫14天，但並沒有要求全部要住進學校集中管理，有學生對此質疑，還說學校還要收6000元。

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▲▼世新大學 陸生隔離宿。（圖／世新大學提供）

▲世新回應，並非要求一定入住會館。（圖／世新大學提供）

世新說明，世新會館居家檢疫期間校方協助準備寢具、垃圾袋、衛生紙費用1300元、礦泉水300元、三餐300元/天*14天=4200元、每日口罩、防疫物資200元，共6000元，為合理費用。學校依據2月6日教育部通報，具中港澳旅遊史之學生，於校內住宿者，由學校依據「居家檢疫」之規定，安排規劃於世新會館提供1人1室，具備獨立衞浴及通風良好等條件之宿舍，並有專人協助學生14天的生活照顧（如代訂三餐）丶健康關懷等居家檢疫應配合事項，以落實防疫政策，確保全校教職員生健康。

世新強調，為協助校外住宿者能按規定執行居家檢疫，避免因生活所需外出致違反規定而受罰，或影響室友丶鄰居正常生活起居，引發抱怨或不友善對善等，亦提供校外住宿者申請於會館居家檢疫，並非要求一定入住會館。教育部回應，有關學生宿舍費用及伙食費向由學校依「專科以上學校向學生收取費用辦法」辦理，但相關收費標準，學校應事先向學生說明清楚。

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