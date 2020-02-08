惹怒杜特蒂！　菲國下令終止「菲美軍隊訪問協定」

▲杜特蒂下令終止菲美軍隊訪問協定。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂得知前警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）赴美簽證被取消後，下達總統府文官長梅迪爾迪亞（SalvadorMedialdea），要外交部長陸辛（Teodoro Locsin）向美國宣布，將終止菲美軍隊訪問協定（VFA）。

綜合外媒報導，總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）表示，杜特蒂已排定很快會和川普通電話。但未透露2位總統將會討論什麼內容。

陸辛說，菲美軍隊訪問協定有助菲國軍隊現代化、打擊恐怖攻擊，且能壓制中國侵略西菲律賓海，延續這個協定對菲國較有利，應該檢視菲美軍隊訪問協定內容，不是全面終止。

菲國參議院議長索托（Vicente Sotto III）、參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）和參議員拉克松（Panfilo Lacson）已討論決定，建議杜特蒂重新評估是否終止協定，讓參議院考慮它對菲律賓國防和安全的影響。

菲美軍隊訪問協定於1998年簽署，1999年5月生效，讓美軍可以不定期造訪菲律賓，且美國軍方人員入境菲律賓時免去護照和簽證，這份協定允許美國對在菲律賓犯罪的美國士兵享有管轄權，有部分菲國人士認為協定不平等。

▲長年反杜特蒂的菲律賓女參議員德利馬被控「勾結毒販」面臨無期徒刑（圖／路透社）

德拉羅莎擔任警察總長時負責主要執行「掃毒戰」，涉及杜特蒂政敵德利馬（Leilade Lima）被捕入獄一事，因此赴美簽證被取消。