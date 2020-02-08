每位立委都拿2000個公務口罩？　高虹安澄清：錯誤指控

▲高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於有消息傳出每位立委報到都拿到行政院撥給的2000個「公務口罩」，民眾黨立委高虹安跳出來澄清，完全是錯誤指控，就算是立委也要拿健保卡排隊買口罩。

高虹安8日在臉書表示，看到該訊息她黑人問號，因為辦公室並未收到2000個口罩，第一時間先求證行政院，行政院聯絡人回覆，確定沒有發給每位立委兩千個口罩，「可以先排除是虹安的辦公室被邊緣而沒有拿到」。



高虹安指出，立法院確實在行政院協助下取得總共2000個口罩，因應當天超過1500人進出的公務活動，但絕對不是該文所指「每個立委拿到2000個口罩」，等於超過20萬個口罩而造成口罩不足，一來一往相差100倍以上，完全是錯誤指控。



高虹安強調，在全國上下一心防疫的此時，不實謠言試圖製造社會的對立與仇恨，主動捏造或散播不實謠言而造成社會大眾恐慌者，可能受拘留或罰鍰處罰，在網路上張貼、轉傳相關言論前，應謹慎查證，避免錯誤訊息藉由網路傳播，影響社會安寧。

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