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美國網站訂500口罩！賣家「雨淋濕了」死不出貨　網曝邪惡真相...他更慘

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▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有許多民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲數量有限情況下，民眾排隊搶購實名制口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）大擴散，不僅是台灣出現「口罩之亂」，這小小一片防護罩在世界各地同樣搶翻天。就有網友抱怨，在國內管制口罩的情況下，他上美國電商下訂500個口罩，然而一天天時間過去，就是盼不到貨物上門，直到主動寫信詢問，才得到賣家「全部淋濕」報銷的回應。

網友8日中午在PTT發文，提到他從美國電商網站下單500個口罩，結果遲遲沒收到商品，主動寫信詢問賣家，得到的答案竟是「寄送過程雨淋濕」，更慘的是倉庫全都沒有存貨了，無法更換替代品，只能退款處理。他收到回信大傻眼，畢竟理由這實在太瞎，「X！他是用衛生紙包裝嗎？心痛、難受！」

文章貼上出後笑翻無數網友，多數人認為賣家根本瞎掰，「唬爛你的」、「發現可以賣更貴，取消你的訂單」、「八成高價賣給別人」、「說不定中途被麻匪給劫了」、「被大陸人買走了，幫你QQ」、、「你不應該退貨，應該提報amazon詐欺」、「雨淋濕是整盒拿去泡水逆」、「你回他信說出3倍價錢，口罩馬上就乾了。」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲口罩價格在全世界漲翻天。（圖／記者李毓康攝）

PO文苦主看了一連串討論和建議，也覺得是被賣家欺騙了，不過現在沒法挽救，好在當初有準備了B計畫，「還好有先見之明，有另外再訂600個，看這600個會發生啥事。」

此外，這篇文章釣出另一位超衰網友，他上個月在美國電商下訂1000個口罩，結果同樣慘遭取消，賣家的說法是「中國海關把貨退回」。他直呼理由根本鬼扯，因為當初寄送地點留的明明是美國地址，「把訂單退掉後，他的賣場的口罩價格調漲了3倍！」

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