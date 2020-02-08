11天沒見！護理師與男友「隔窗」親吻　深情喊話：出來就領證　

▲陳穎每天都穿上厚重的防護衣。（圖／翻攝自《中新社》）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，大陸的醫護人員全都守在第一線，而護理師陳穎也不例外。陳穎每天都要配戴口罩才能進入病房，臉上全是又深又紅的傷痕，男友黃千瑞看到後，雖然感到心疼不已，但卻因為疫情而只能隔窗親吻，現在他們決定，等到疫情結束、陳穎出醫院後，第一件事情就是「領結婚證」。

據陸媒《中新社》報導，護理師陳穎在浙江大學醫學院附屬第四醫院工作，她在大年初一時，與另外5名同事接到了醫院的緊急通知，便立刻回院支援。陳穎的母親在聽聞後，忍不住落淚，要女兒別逞強、冒險，但她仍表示，「既然選擇了這份職業，這種時候必須挺身而出。」

▲陳穎臉上全是口罩、護目鏡的壓痕。（圖／翻攝自《中新社》）

陳穎和其他醫護人員一樣，為了零距離的守護確診病人，必須穿戴厚重的防護衣才能進入病房，每天滿身大汗，就連觸覺也變得不太靈敏。陳穎也因為長期配戴口罩、護目鏡，導致臉上滿是又深又紅的傷痕，有時到了隔天，那些壓痕都還來不及消退，就又要戴上「武器」返回戰場。

男友黃千瑞看到陳穎的照片後，感到十分心疼，因此立刻衝往醫院。陳穎與黃千瑞原本準備在2月14日當天登記結婚，然而卻因疫情而打亂了計畫。

▲陳穎與男友僅能隔窗親吻。（圖／翻攝自《中新社》）

兩人已經11天沒有見面，只是即便抵達醫院，也只能隔著玻璃、用手機來對談。黃千瑞表示，從前兩人每天不論多忙，都一定會見面，但現在只能默默守護陳穎，「她說的我都懂，她沒說的我也都知道，這是我們的默契。」兩人現在只能隔著窗、戴著口罩來親吻彼此。

雖然兩人原先登記結婚的計畫被疫情擾亂，但他們現在又有一個甜蜜的約定。黃千瑞表示，「等疫情一結束，等她從醫院出來，第一件事情就是去領結婚證。」

▲兩人即便碰面，也只能用手機通話。（圖／翻攝自《中新社》）