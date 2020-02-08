鎖國沒用！北韓仍傳7例確診　宅神爆「驚人真相」

圖文／CTWANT



武漢肺炎一起，北韓早在上月22日就下令鎖國，但仍有消息傳出，境內已有7例確診，無法避免疫情入侵，最高領導人金正恩甚至下令中斷全軍冬季訓練。宅神朱學恒表示，即使北韓為了抵達病毒早早封關，但還是沒用，其中一個重要的原因，就是邊界走私，且懷疑大陸山東省的疫情已相當嚴重。



▲朱學恒指大陸一直睜一隻眼閉一隻眼，北韓邊境不算是真正封鎖 。（圖／57東森財經新聞YouTube）

朱學恒在《這！不是新聞》節目中指出，北韓雖從以前就號稱封鎖邊界，但大陸其實一直睜一隻眼閉一隻眼，不算是真正封鎖 。「記不記得以前北韓不是還被封鎖說不能賣煤、不能賣油，台灣不是還有人去買？」並指北韓的邊境「真的不是封鎖」。

朱學恒指出，北韓可以將俄羅斯的煤礦運到境內，「放一下，然後再運回俄羅斯，然後再去出口大陸。」由此也能看出，北韓邊境並非真的滴水不漏，因為北韓的邊境實在太長了。

朱學恒表示，北韓最高防衛委員會甚至直接跑到邊境下令：「聽我的，該放的就放！」指定日期、會有什麼人越界，「因為高層需要錢。」朱學恒說，只要不被金正恩發現，底下的人賺點錢可說是天經地義；居住在邊境的朝鮮族很樂意運輸各種走私的工具、財物，包含銅渣、煤礦，雖然最近稍有收斂，但還是很多人冒險為之。

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▲朱學恒指北韓不是真的封鎖邊境。（圖／57東森財經新聞YouTube）

朱學恒透露，通常當鴨綠江結冰之後，就會有人帶3C商品和其他必需品到北韓，再將北韓的兔毛、人蔘等商品帶往大陸，一趟可賺美金1萬5千元（約台幣45萬元）。這次北韓官方公布確診2例都是由山東回國，朱學恒說：「如果這2個人都是在山東被傳染的話，表示山東的疫情也很嚴重！」

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