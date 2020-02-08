疫情新挑戰！　北京出現檢測「三陰感染者」...醫歎：病毒隱匿性很強

▲北京加強防疫，路人戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在武漢肺炎疫情擴散之際，北京中日醫院7日下午出現一名患者，其三次咽拭子檢測均為陰性，通過下呼吸道樣本才確診。呼吸科醫生表示，常規對疑似患者進行2次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現2次陰性，則基本可排除感染，「三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。」

據《新京報》報導，一位武漢來京的發熱肺炎患者於2月5日，在中日醫院呼吸四部確診為新型冠狀病毒感染肺炎，目前正等待轉往定點醫院。該位患者入院前3次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，甲流核酸檢測陽性，因此1月30日以「重症甲流」收入院。入院後插管上呼吸機，通過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸陽性。

▲北京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

北京一位三甲醫院呼吸科醫生透露，醫院內部已經將此案例通知給員工，應當屬實。另一位醫生表示，常規對疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現兩次陰性，則基本可排除感染。三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。

他接著稱，「病變發生在肺部，即下呼吸道，有時上呼吸道咽喉部找不到病原。」北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民解釋，也因此，會出現該病例通過肺泡灌洗檢測才確診陽性的情況，而現在很難做到對每一例疑似患者都進行下呼吸道標本採樣，這也給確診帶來一定挑戰。

不過該醫生指出，目前類似的病例只是個例，普通民眾無需恐慌，在疫情期間，個人防護不可鬆懈。此外，對出院病人如何判斷和管理，應引起更多重視。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）