台灣燈會2/8登場！高鐵加開8班車　台中站設「光影音樂盒」互動裝置

▲高鐵台中站設有「搭高鐵．遊台灣光影音樂盒」互動裝置。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會將於明（8）日正式開展，為加強疏運，高鐵公司將於2月8日至2月23日燈會舉辦期間，特別加開8班次列車（南下5班、北上3班），並調整列車自由座車廂數為5到7節。配合燈會開展，高鐵台中站也設有「搭高鐵．遊台灣光影音樂盒」互動裝置，讓旅客搭乘高鐵的同時，也能體驗燈會美好。

高鐵公司表示，高鐵台中站、苗栗站將於燈會期間加派人力，搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，應提前訂位並取票；持定期票、回數票、悠遊/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，則可直接感應進站搭乘自由座。

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高鐵公司提醒，旅客須留意末班車發車時間，北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為23:00；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為23:07，往彰化及雲林之列車則為22:49。

▲高鐵台中站「搭高鐵．遊台灣光影音樂盒」互動裝置，上面附有鼠年吉祥話，相當可愛。（圖／記者李宜秦攝）

2020台灣燈會期間，高鐵車站轉乘說明

【賞燈旅客於高鐵站轉乘往后里燈區】

一、高鐵台中站下車，請往「3號出口」方向步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約40分鐘），岀站即抵達后里燈區。

二、高鐵苗栗站下車，請由「5號出口」出站，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約35分鐘），出站即抵達后里燈區。

【賞燈旅客於高鐵站轉乘往文心燈區】

於高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站（車程約20分鐘），即可抵達文心燈區。

【高鐵末班車資訊】

一、自台中站前往各站之末班車資訊：

1.往新竹以北各站之末班列車於22:59發車。

2.往嘉義以南各站之末班列車於23:07發車、往彰化、雲林之末班列車則為22:49 發車。

二、自苗栗站前往各站之末班車資訊：

1.往新竹以北各站之末班列車於23:00發車。

2.往彰化以南各站之末班列車於21:58發車。