首個實施「封閉式管理」直轄市　天津下令社區關閉非必要進出通道

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（示意圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

天津市當局發布《關於進一步加強疫情防控期間居民小區管理的通告》，宣布自6日起，天津全市居民社區採「封閉式管理」，嚴格檢查各社區來往人員、車輛，並對強行闖關者依法從嚴處置，也讓天津為中國首個實施封閉式管理的直轄市。

根據新華社報導，通告要求天津全市居民社區實施封閉式管理，所有社區關閉非必要進出通道，且進出人員均須配戴口罩，否則提醒勸返。對強行闖關者，由公安機關依法嚴肅處理。

通告提到，嚴格核查登記社區來往人員、車輛，並在小區進出通道設置24小時檢查點。對來往人員進行核查，對外來人員及外地返津居民逐人登記；所有快遞、外賣人員一律禁止進入社區，由業主至社區大門外領取。

通告中也規範，暫停社區各類工程施工，業主裝潢、社區水電煤氣管道改造等工程一律暫停，若有需要緊急修繕的，應報社區同意後，對施工人員進行登記與測溫；社區內球場、棋牌室等人員聚集場所一律關閉。

天津市武清區日前確診1例病患後，因門診流程管理不嚴，最終導致武清區人民醫院封控。天津防控指揮部6日確認，武清區人民醫院需管控隔離人員973人，其中739人轉至集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實施住院隔離治療。

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