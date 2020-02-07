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45起群聚感染「家庭聚餐」佔84%！上海衛健委：已展開街道消毒

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▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲上海出現45宗群聚感染，其中家庭聚餐佔了38宗。（示意圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情日益蔓延，大陸境內確診人數已破3萬例，上海衛健委發言人鄭錦7日指出，截至6日，上海共發現確診病例269人，群聚感染的疫情有45宗，其中家庭聚餐就有38宗，佔了84%。因此她呼籲民眾疫情防控期間，「不要組織和參加親友之間的聚會聚餐」。

綜合陸媒報導，上海市政府7日下午舉行記者會，鄭錦表示，截至6日24時，本市共有269人確診感染，「報告聚集性的疫情有45起，其中家庭親屬聚集的有38起，單位同事有3起，混合（包括家庭親屬和單位同事）的有3起，旅友（同一航班）1起。其中，家庭群聚感染案例高達總群聚疫情的84%。

她還說，其中一起家庭聚餐的群聚感染中，在奉賢區一戶人家因家中兒子1月13日至17日赴武漢出差，並於19日出現乏力等症狀。兒子、兒媳、孫女一家三口還曾於24日至27日到杭州探親。此後，該家庭父親、母親、兒子、兒媳、妹妹均被確診，孫女及杭州的親屬共7人則為密切接觸者，目前都在進行隔離醫學觀察。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

鄭錦強調，所有確診病例都集中收治在定點醫院治療，與確診病人密切接觸者則由社區衛生服務中心醫務人員開展每天2次的醫學觀察，測量體溫和詢問症狀，一旦發現其中有人發生異常，會緊急由醫療機構實施隔離治療，確診後轉送至定點醫院收治。

值得注意的是，確診病例的居住點，鄭錦表示，區疾控中心根據規範要求進行病家消毒；病例所居住的小區由所在區的街鎮落實環境整治和預防性消毒。最後，她呼籲民眾盡量減少外出，疫情防控期間「不要組織和參加親友之間的聚會聚餐」。

另一方面，北京市政府官員日前也透露，全市目前發現41起群聚感染案例，並坦承「形勢較為嚴峻」。消息一出，昔日人來人往、熱鬧繁華的北京國貿一帶4日瞬間淪為空城，商家店舖幾乎都關門歇業，路上車輛、行人蹤影全無，顯得格外寂靜。

▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

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