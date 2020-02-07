寶瓶星號8日將靠港　陳時中喊「配合檢疫」：聽話照做平安回家

記者嚴云岑／台北報導

「寶瓶星號」郵輪確定可停靠基隆港，1709名台灣旅客將在8日下午抵台。中央流行疫情指揮中心已決議將登船進行發燒篩檢，若有人不幸確診，確診者會依規定送醫院隔離治療，其餘留船隔離14天。對此，指揮官陳時中喊話，「政府一定會讓大家回家，但請配合明天相關的檢疫措施」，政府不但會讓大家回家，也要讓大家健健康康回家。

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有61人確診武漢肺炎，包括1名60多歲的台籍女性，船上2694名旅客曾進入基隆與雙北觀光，讓部分當地民眾心慌慌。為防堵境外病例，中央流行疫情指揮中心6日宣布，即起全面禁止國際郵輪靠岸，讓寶瓶星號上1709名台籍旅客，一度傳出可能無家可歸。

不過，中央流行疫情指揮中心6日晚間公佈最新決議，等郵輪靠港，就由有防疫人員登船進行發燒篩檢，如果都沒有症狀，就可自主健康管理14天，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，其他人留在船上完成檢查。如果檢驗單位確診是陰性，船裡沒有接觸史的可能，就回去做自主健康管理，但有人確診，確診者送醫，其他人留船隔離14天。

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寶瓶星號包括船員共有1738人，原本今日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，將直接開回台灣，預計8日下午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

▼寶瓶星號在那霸外海繞圈軌跡。（圖／翻攝自findship app）