網傳李文亮妻子求助書！本人出面闢謠「不接受任何人捐款」稱不實消息

▲李文亮不幸病逝。（圖／翻攝《生命時報》）

記者邱茀濱／綜合報導

堪稱是武漢肺炎疫情的「吹哨人」李文亮日前確診後，未料6日就傳出了病逝的消息，事後網路上還傳出他妻子發出的「求助書」，指出身孕5個月的她也發燒了，希望社會各界予以支持關注。不過，李文亮妻子付雪潔7日親自出面闢謠，表示不接受任何人捐款，強調求助訊息皆為不實消息。

綜合陸媒報導，首先揭露疫情的醫師李文亮日前確診武漢肺炎後，昨日不幸在武漢中心醫院病逝，留下懷孕的妻子以及5歲的兒子。但是網路上流傳一封李文亮妻子發出的「求助書」，內容表示他們全家需要到醫院隔離觀察，生死未卜，可她還有一個5歲孩子沒有人照看，因此請求社會各界予以支持關注，救救她「這個幾乎要塌方的家吧」。

對此，付雪潔7日在微信朋友圈發布聲明澄清，「本人是李文亮醫生的妻子，本人聲明我們不接受任何人捐款。網上流傳的本人求助信息均為不實消息。感謝社會各界對李文亮醫生及對我們家人的關懷。 」另一方面，李文亮岳父接受採訪時也表示，網上流傳的求助信並不是他們寫的，同時透露，女婿去世後，女兒已經一整天沒吃飯，且伴隨著發燒症狀。

其實，李文亮父母在這次的疫情之中也被確診，但才剛出院沒多久的他們就接到兒子的惡耗，當下立刻趕到醫院收拾兒子的遺物，哽咽表示，「謝謝大家的關愛，感謝社會各界對他的支持，對他的厚愛。二十多天前他的病情是穩定的，也能下床，還能吃飯，突然間這兩天就惡化成這樣！」父母倆雖然都感染病毒，但前幾天已經痊癒出院，「我們兩個都挺過來了，就兒子挺不過來！」

▲李文亮妻子付雪潔出面闢謠。（合成圖／翻攝微博）

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