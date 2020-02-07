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寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定放棄直接開回台灣　外籍旅客將成人球

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記者賴文萱／台北報導

麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，今（7日）從「findship app」發現該艘寶瓶星號已在日本外海轉圈圈長達16小時。最新消息指出，日方已經2次拒絕該郵輪靠港，目前船方已經放棄，將直接開回台灣，預估明（8）日下午左右返抵基隆港，不過，僅開放台灣人通過上船檢疫後下船，但船上其他外籍乘客恐成人球。

基隆港務公司證實，寶瓶星號原先規劃先在那霸港口先放外籍旅客下船，但日方已經2次拒絕靠港，船方已經放棄，郵輪將直接開回台灣，預計明天下午左右抵達基隆港，停靠西三碼頭。

根據先前中央流行疫情指揮中心宣布的防疫措施，將派人登船針對台籍乘客做發燒篩檢，若全數篩檢過關，就可下船；若不幸有人確診感染，會盡速將確診個案送醫隔離治療，其餘者則「留船隔離」。

但由於該郵輪上仍有其他外籍旅客在，目前消息指出，台灣仍會禁止他們下船，後續要看船方如何安排他們在其他港口靠港下船，換言之，外籍旅客將成人球。據了解，因為該郵輪昨因防疫政策遭台灣禁止靠泊，導致現在日本、香港、中國同樣都禁止該郵輪靠岸，相關人士分析，可能要往南，到菲律賓、馬來西亞等地才有機會。

▲▼寶瓶星號在那霸外海繞圈軌跡。（圖／翻攝自findship app）

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▲寶瓶星號在那霸外海繞圈軌跡。（圖／翻攝自findship app）

▲▼寶瓶星號船上畫片。（圖／翻攝FUN肆）

▲寶瓶星號船上畫面。（圖／翻攝FUN肆）

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