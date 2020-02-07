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高雄民眾驚見當街擄人…他被強塞後車廂！　警獲報1hr內逮全嫌

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記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄鳳山區6日晚發生一起當街擄人事件！邵、王2人因金錢問題相約談判，未料一言不合引發衝突，邵男即帶著4名友人將王男強押上後車廂欲將人擄走。警方獲報迅速趕抵現場先將王男送醫，隨後急調閱附近路口監視器，11時45分許成功將涉案相關人全數查緝到案。

▲▼高雄鳳山區6日晚發生當街擄人事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鳳山區6日晚發生當街擄人事件，警方已將犯嫌全數逮捕歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，邵姓男子與王姓男子因有工程款問題糾紛互生積怨，2人相約談判，邵男6日晚帶詹、邱、郭與王等4名友人赴約，未料，過程中雙方一言不合爆發衝突，邵男一氣之下當街與友人合力將王男強擄上轎車後車廂，欲將人強行擄走，過程全被附近居民拍攝錄下，民眾見狀即報請警方處理。

▲▼高雄鳳山區6日晚發生當街擄人事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鳳山區6日晚發生當街擄人事件，警方已將犯嫌全數逮捕歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄鳳山區6日晚發生當街擄人事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方22時50分許接獲報案後，即派出快打警力前往處置，到達現場時見王男受傷倒地，迅速通報救護車前來將他送醫救治，目前王男確定無大礙。隨後，警方再調閱附近路口監視器，鎖定嫌疑人駕駛的白色車輛，同日晚11時45分許，順利於五甲二路與三誠街口，將邱、郭姓2名主嫌逮捕到案，突破2犯嫌心防後，陸續將另3名相關涉案人查緝到案，經偵訊，目前已全數依妨害自由及聚眾鬥毆等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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