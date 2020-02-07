PO「消防送吐血肺炎患者…北投準備淪陷」　3大學生散布謠言栽了

▲警方在網路巡邏發現酆女等3名大學生散播武漢肺炎不實謠言。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北投警方接獲線報，有民眾在社群軟體張貼聳動標題「北投準備淪陷」，甚至還直言北投光明消防分隊載到吐血病患，還確認是武漢肺炎」，警方火速通知涉嫌散布不實謠言的3名大學生到案。

警方調查，涉嫌散布假訊息的19歲酆姓女大生，在網路上轉貼19歲潘姓與18歲龍姓2名男同學的貼文，警方於6日下午通知酆女、龍男到案說明，另外也在7日上午通知潘男到案說明，訊後依照傳染病防治法函送法辦。

北投分局指出，在網路巡邏時發現酆女在網路上張貼北投準備淪陷，更指出「消防隊內線消息：北投光明分隊載到吐血病患，確認是武漢肺炎」，要住北投的人要注意，並強調口罩「戴好戴滿」。

▲酆女以及龍男轉貼潘男所傳出的文章，文內宣稱北投準備淪陷。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，另一則貼文說道「提醒各位，北投榮總前天一個確診武漢肺炎的病人已經往生，還在24小時內火化，媒體完全封鎖消息」，甚至還說到「院方擔心遭到封院」。警方也發現酆女轉貼2篇文章，隨即通知酆女說明。

酆女坦承轉貼與龍男轉貼潘男所張貼的文章，而警方傳喚龍男也表示係轉貼潘男的貼文，3人到案後辯稱「身為北投人要關心北投，單純只是想提醒北投人要多注意」。

警方也呼籲，目前正值防疫期間，切誤轉傳錯誤訊息，以免引起恐慌，且如觸法恐遭裁罰3百萬元以下罰鍰。

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