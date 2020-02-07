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不顧對方有情人…癡情女他家樓下堵人+狂傳電郵！　日籍男崩潰告騷擾失敗

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▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲周姓女子因仰慕日籍男子山田（化名），出奇招瘋狂騷擾，讓山田困擾不已只好提告。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

周姓女子因仰慕已有女朋友的日籍男子山田（化名），竟不時以電話騷擾，甚至是跑到山田家樓下堵人，只為見他一面，直到大樓保全嚇「要報警」，才肯離開。山田不堪其擾決定報警，警方依違反社會秩序維護法將周女送辦。新竹地院審理時，法官認為周女行為未構成「藉端滋擾」，故判她免罰。

周姓女子2019年4月至8月間，多次以電話騷擾日籍男子山田，更誇張的是，為了能見到山田一面，周女同年9月28日清晨6點還跑去山田位在新竹市東區的住處，以要送東西為由，請保全協助聯絡山田現身，山田表示不肯，周女竟不願離開，堅持坐在社區大廳沙發上等待。

過沒多久，山田女友便下樓交代保全，請他讓周女離開，但因周女仍死守不離，逼得保全只好出言嚇，「要報警處理」，此時周女才離開社區，未料，她仍不死心，同年10月3日至15日又再出招，瘋狂寄送電子郵件想與山田聯絡，山田不堪其擾憤而報警處理。警方最後依違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾」行為，將周女移送法辦。

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲周女日前為了取得山田歡心，三番兩次前往山田家堵人。（圖／翻攝自pixabay）

法庭上周女辯稱，到山田住處請保全打電話給找人，只是基於關心，想確認他人身安全無虞，並無惡意。新竹地院審理時，法官勘驗山田所提供的社區監視器畫面、電子郵件、電話號碼來電紀錄及簡訊截圖，認定周女沒有干擾住戶整體安寧秩序，或假藉特定事端擴大發揮，造成他人困擾，她行為並不符合社維法「藉端滋擾」構成要件，故判周女免罰。

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