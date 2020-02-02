被慫恿：敢就把火點下去！他竟點燃「1公升汽油」…下秒一甩友人慘成火球

▲因為友人一句慫恿，詹男竟點燃手中汽油，導致另名友人全身30%燒傷。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者戴若涵／台北報導

新竹一名詹姓男子2017年準備替自己的機車加油時，因與另名謝姓友人鬥嘴，對方一句「敢就把火點下去」，竟掏出打火機將汽油點燃，由於火勢猛烈，他嚇到將裝了汽油的容器往旁邊一甩，潑灑到曾姓友人，害對方全身30%燒燙傷、12%皮膚排汗功能喪失。高等法院判詹男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案確定。

判決指出，詹男2017年7月5日晚間10時30分許，在新竹的住處拿著裝有1公升汽油的量杯，準備替自己的機車加油，期間他與另名謝姓友人嬉鬧、鬥嘴，竟因對方稱「敢就把火點下去」，真的掏出打火機點燃汽油，導致火勢瞬間爆發，還發出「崩」的巨響。

詹男見狀嚇壞，急忙將手中量杯甩出去，孰料，不慎將汽油潑灑到一旁的曾姓男子，導致對方當場遭火吻，受有雙腿、雙手、臀部、背部2至3度燒傷，占全身30%面積，傷口癒合後仍留有疤痕增生、部分緊縮及12%皮膚排汗功能喪失的傷害。

事件發生隔日，詹男前往曾家致歉，並向曾父表示，「阿叔，不好意思，是我點火燒到你兒子的」，簽下陳述書，內容指出「詹男因與謝男嬉鬧，引發汽油著火，導致曾男受傷，故至曾家討論曾仕宇醫療、復健費用的賠償」，上頭除了雙方以外，更有見證人的簽名、捺印。

但沒想到，詹男上了法庭竟辯稱，「我雖然手拿著汽油，但不知道汽油為何會突然著火，且我將油壺丟棄時，是朝沒人的地方丟，不知道為何會燒到曾男」。

新竹地方法院審理後，認為詹男犯後否認犯行，也沒有誠心向曾男表示歉意，到曾家簽下陳述書，事後卻辯稱連看都沒看就簽名了，態度惡劣，但審酌他沒有前科，依過失傷害罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；案經上訴，高院考量他已有和解意願，改判5月，得易科罰金15萬元，全案定讞。

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