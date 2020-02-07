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消毒酒精閃燃點僅13度！網瘋傳「碰靜電就起火」　消防員親測3大實驗解答

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記者趙蔡州／綜合報導

為防止武漢肺炎疫情擴散，許多民眾會利用酒精消毒，網路上近期就瘋傳一則消息，消毒酒精（乙醇）閃火點僅13度，可能遇到靜電就會起火燃燒，建議民眾勿在室內做噴灑式消毒。新北市消防局為此特別拍攝一支宣導短片，解釋酒精起火燃燒取決於濃度、空間大小及附著物等，請民眾放心使用，不用過度恐慌。

新北市消防局臉書「新北消防發爾麵」6日表示，網路上近期瘋傳一則消息，「消毒酒精（俗稱乙醇）閃火點僅13度，可能遇到靜電就會起火，建議民眾勿在室內做噴灑式消毒」，他們已經接獲多位民眾詢問，「消息究竟是真的是假」、「真的這麼嚴重嗎」等，因此決定拍攝一支影片宣導正確觀念。

▲▼消毒酒精易燃燒？消防員實測闢謠　證實「噴灑空氣中點火並不會引燃。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）

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▲消毒酒精易燃燒，消防員實測闢謠。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）

消防局根據網友的問題，在影片中進行3種不同的實驗，第一種是「將消毒酒精噴灑在室內的空氣中，使用明火靠近並不會引燃」；第二種是「將消毒酒精噴灑在明火中，火焰會隨噴灑方向燃燒」；第二種是「將酒精在衣服上，使用明火會在衣服表面產生燃燒現象。」

新北市消防局解釋，消毒酒精要起火燃燒，必須取決於濃度、空間大小及附著物等各種因素，「請安心使用酒精，勿過度恐慌」，使用消毒酒精時只要注意「1.盡量在通風空間使用2.使用時避免接觸明火3.勿大量囤積」等，就可以有效預防起火等事件發生。

影片上傳後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「感謝，當流言終結者」、「還好你們宣導了，我本來相信了」、「感謝學長們示範危險動作」、「總算找到答案了，謝謝你們」、「謝謝你們的實驗分享」、「好有實驗家的精神，終於解惑了，感謝發爾麵團隊的用心。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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