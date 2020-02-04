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車子有熄火問題！車行建議「盡量加直營店的油」　他好奇：真的會刻意挑嗎

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▲加油站，中國石油，中油，油價，加油，機車。（圖／記者張一中攝）

▲原PO問「會刻意挑中油直營店加油嗎？」（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是汽車機車，在許多男人們心中，地位就宛如小老婆，除了每個禮拜都要洗一次，也會給予各種細心呵護，像是有人連加油都講究。一名網友就表示，他爬文的時候，看到一些針對車子會有熄火問題的車友去問車行，得到「盡量加中油直營店的油」的回覆，讓他好奇發問，「各位會刻意挑中油直營店加油嗎？」

這位網友在《Mobile01》貼文「各位會刻意挑中油直營店加油嗎？」文中表示，他爬文有看到一些車友曾針對車子會熄火的問題去詢問車行，得到的回覆是「盡量加『中油直營店』的油」，讓他忍不住好奇「真的會因為非直營店的油品，容易造成燃燒室積碳，進而影響噴油嘴的功能嗎？」說他以前騎化油器的車子根本沒在管這個。

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加油站,加油。（圖／記者何雨忠攝）

▲中油加油站有分直營及民營。（示意圖／記者何雨忠攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，「新車會，騎個幾年之後就不會了，車舊了就隨便了啦，哈哈哈」、「油門淺，機油常換，就是在減少積碳了，摸排氣管口就知了，越乾淨越好」、「新車一律加中油直營，其餘不考慮，舊車隨便加，方便就好」、「不會，一直在同一家民營加快20年了，現金折扣1.9元，新車也一樣加……到外縣市比較會找直營加。」

不少人都覺得沒感覺，「目前所有加油站每月都會有政府單位受檢……油品度量衡都要做……所以……只要是連鎖直營的品牌都不會用問題。」還有人表示，「老實說二輪幾乎是沒差……因為機車常因為爬坡會有拉轉動作……四輪的話建議還是加直營店……不堅持中油或是台塑。」

不過就有網友認為真的有差，「根據之前有位大大親自用 VCSD內視鏡觀察全油門時，退點火的角度與機率，開一段時間用內視鏡，從火星塞孔看燃燒室視狀況，比較不同家油品的差異。而且要加生意好的直營店的油，品質才會較好」、「之前機車加過中油非直營的油，印象中不到半年就開始出問題（催油不順、難發），給機車行處理也弄不好。」

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