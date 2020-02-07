今年情人節最食用！用貢茶《Love, BERRY MUCH！》大聲說出「布能莓有你」

▲在春暖花開的浪漫季節，「貢茶」特別推出告白系飲品《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列。



圖、文／貢茶提供

今年情人節要怎麼過？面對充滿甜蜜氣息的節日氛圍，不論還是單身或已經擁有另一半，都該好好的愛自己一波。在春暖花開的浪漫季節，「貢茶」特別推出告白系飲品《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列，就是要讓最愛的他「布能莓有你」。

2月8日正式上市的《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列，對想在情人節大聲說愛，卻沒有勇氣說出口的人來說，這款飲料超好用！不論是暗戀、穩定交往中、甚至是像家人般的老夫老妻，都可以在《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列中，找到適合他的專屬飲品～

淋上最新研發「布蕾奶蓋」的「布蕾奶蓋草莓歐蕾」，最適合推薦給正處於火辣熱戀期的你，貢茶招牌奶蓋，升級成濃郁的布丁風味，加上現烤誘人脆皮焦糖，搭配甜美的草莓與香醇鮮奶為基底，甜點與飲品的全新結合，挑戰你的味覺與視覺，激盪出不一樣的驚喜與滿足，用這杯跟最愛的他說「布能莓有你」！！

想要告白的你請一定要試試「草莓紅茶」，草莓的酸甜與紅茶的韻味完美融合，簡單中卻能創造多層次茶香風味，不過度浮誇的味覺展現，就像你緊張卻又期待的內斂情感。今年勇敢的向他坦白心裡的喜歡吧！也許可以在舌尖上譜出一段浪漫春天物語！

《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列，還有另外兩款「布蕾奶蓋焦糖紅茶」、「鮮綠莓果凍飲」，在最值得放閃的情人節，挑一杯最適合最能表達心意的飲品，用來哄另一半、製造驚喜、慰勞自己，都很可以～～

在充滿粉紅泡泡的季節，貢茶為最疼Airen們的「貢茶」代言人－李昇基，知道大家想要隨時擁有昇基男神的心意，再度推出限量好禮！從2月8日起購買《Love, BERRY MUCH！》莓好春天系列飲品2杯，即可免費獲得限量版「李昇基滑鼠墊」1個，粉嫩色系設計，就像跟昇基歐爸談戀愛一樣，身心靈都超療癒。贈品數量有限、送完為止，活動詳情請密切鎖定「貢茶」的官網及FB粉絲專頁。