實名制口罩上路首日怨聲連連　侯友宜親訪藥局、加派警力

記者呂欣玫／綜合報導

實名制口罩6日正式上路，新北市長侯友宜實際走訪板橋、萬里幾間藥局看排隊及販售情形，他表示，前一天新北市府團隊已經成立應變小組針對可能對情況沙盤推演，也特別要求警察同仁加強巡邏，維持各販售點的秩序，確保市民能順利買到口罩，而根據實際走訪的情形，還是有民眾抱怨「七天兩片不夠」、「慢性病患者不夠」等情況。

侯友宜6日透過臉書指出，今天是口罩販售實名制上路的第一天，上午他前往位在板橋、萬里的幾間藥局看排隊及販售情形，很多民眾一早就來排隊，排隊秩序還算良好，前一天新北市府團隊已經成立應變小組針對可能對情況沙盤推演，也特別要求警察同仁加強巡邏，維持各販售點的秩序。

根據實際走訪的情形，侯友宜表示，有些藥局一早發放號碼牌，讓民眾不要空等，有些藥局分上下午兩個時段發放號碼牌，希望讓白天要上班的民眾、下了班有機會可以購買。新北市內有1,140家藥局，還有烏來、平溪、貢寮、坪林等4間衛生所皆可以購買口罩，但遇到家裡沒有親屬的身心障礙、行動不便人士委託別人去領、領了一次回頭再替別人領、電腦連線問題等執行面問題，有些不需要再去麻煩中央，我要求各區公所要把可能發生的狀況全部分析出來，讓市民朋友們能順利買到口罩。

侯友宜認為，防疫工作上，地方多負一點責任，把它做得更到位、完善，才能夠幫助中央解決問題，也會協助民眾向中央反映地方目前最新的情況，讓防疫工作更順暢。中央正在想辦法盡量動員增加生產，在生產量有限的情況下，也拜託市民要能夠共體時艱、面對問題。防疫沒有口水、對立跟衝突，要上下一心。

侯友宜再次叮嚀，第一，全台各藥局每日限量販售200片大人口罩、50片小孩口罩，新北藥師公會也請藥局製作100張大人口罩號碼牌、25張小孩口罩號碼牌發放；第二，中央並無限制業者開賣時間，因此各個藥局時間販賣時間不一樣，為避免撲空，出門前請先致電您所要前往的藥局詢問。

第三，由於今天為實名制開賣首日，排隊購買人潮較多，為分散購買人潮並把握7天內不能重複購買原則，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買，避免民眾排隊久候；第四，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲實名制口罩上路，侯友宜親自走訪藥局。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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