　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

取代口罩的防疫新商機　個人「攜帶式帳篷」爆紅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，首席執行官親自在飛機上進行實測。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

▲美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，原本是用於運動賽事，現在希望用於防疫上。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

記者范姜士航／綜合報導

中國武漢肺炎疫情全球持續延燒，根據WHO所公布資料，全球總病例數已達2萬4500例，各國加緊腳步進行各式防疫措施，而全球口罩仍供不應求，除了台灣，泰國也宣佈列管口罩出口，就有美國業者嗅到了防疫的商機，將原本用於運動賽事的個人「攜帶式帳篷」轉用在防疫上。

根據《太陽報》報導，原本被設計用來觀看足球賽事的「攜帶式帳篷(StadiumPod)」，現在可能會被用來做防疫使用，雖然商品長得不時髦但或許可以避免病毒的傳染。

美國辛辛那提的里克(Rick Pescovitz)在2010年發明了這項產品，目的是為了讓父母在觀賞現場運動比賽的時候不會淋濕。因為冠狀病毒爆發大流行，讓人們越來越擔心搭乘飛機移動，讓公司發現了第二種使用方式。

▲▼美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，首席執行官親自在飛機上進行實測。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

▲美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，首席執行官親自在飛機上進行實測。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

公司首席執行官已經在飛機上嘗試使用其中一個帳篷，里克的哥哥表示「我的弟弟想知道他的產品能不能在飛機上運用，空姐還很開心的幫他拍了照，坐他旁邊的男子甚至沒有瞧他一眼，或許他也覺得是安全的」，但有些人對於這項設備仍然存有疑慮，並不知道他有沒有實際的效果。

有人對此表示，這項設備在飛機上不能被用於緊急出口那排，也有人說就算沒有新型冠狀的威脅，他們也考慮使用他來維持私人空間。

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「匿名者」駭入聯合國官網　放中華民國國旗寫「Taiwan No.1」

快訊／「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌怒轟下不為例：未來台籍「弱勢優先」

影／隔離14天宿舍內部曝「上下舖大透光」　台商懷念美食：回台像被當犯人監禁

回應「撕毀國情咨文影本」　裴洛西痛批：川普撕裂真相！

取代口罩的防疫新商機　個人「攜帶式帳篷」爆紅

不想付贍養費給前妻！　離婚男「放2把火」燒掉2,374萬鈔票

武漢籍留學生受夠歧視站上街頭　獲義大利民眾支持...替他摘下口罩

牙齦「狂冒頭髮」！鑷子拉出長長好幾根　女子竟要吃「避孕藥」治療

68歲老母住院遭摀口鼻　狠心女兒還硬拗「只是手放嘴上」

「鐵桿朋友」柬埔寨總理洪森堅持訪中　習近平：患難見真情

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

回應「撕毀國情咨文影本」　裴洛西痛批：川普撕裂真相！

取代口罩的防疫新商機　個人「攜帶式帳篷」爆紅

不想付贍養費給前妻！　離婚男「放2把火」燒掉2,374萬鈔票

武漢籍留學生受夠歧視站上街頭　獲義大利民眾支持...替他摘下口罩

牙齦「狂冒頭髮」！鑷子拉出長長好幾根　女子竟要吃「避孕藥」治療

68歲老母住院遭摀口鼻　狠心女兒還硬拗「只是手放嘴上」

「鐵桿朋友」柬埔寨總理洪森堅持訪中　習近平：患難見真情

黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情　做得相當糟糕

被控三度掩蓋衣索比亞「霍亂」疫情　WHO總幹事譚德塞黑歷史曝光

快訊／有毒氣體外洩！　印度工廠作業中傳意外釀7死「含3兒童」

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

舊CT不在6搶1圖案票選　棒協：開會有說要列進去

綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

2月底前不得組團前往港澳！雄獅已主動取消、五福影響約百人

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手：她以前像陳韻如

灰熊送出伊古達拉後輕取獨行俠　穩住西區第八

戴N95呼吸困難！大嬸「針戳4洞」爆買一箱　她轟譙：自私又無知

武漢肺炎疫情延燒　風田分析「捐口罩2方立場」買3盒口罩送親友

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

年輕媽罹急性骨髓性白血病　一周後離世

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

即／馬來西亞撤回駐台外交官

即／日「鑽石公主號」再增10例確診

維珍澳洲航空將永久中止香港航線

WHO祕書長籲各國團結集資47億防疫

即／京都添1例　20歲男沒去中國

鑽石公主號新增10確診　確定1為60歲台灣女性

每天接待300陸客　京都店員確診

土耳其連環雪崩　至少38死53傷

武漢肺炎曙光！俄羅斯透露疫苗時間表

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

更多熱門

相關新聞

鮮物超市防疫加碼：免費喝魚湯

鮮物超市防疫加碼：免費喝魚湯

武漢肺炎升溫，擔心疫情的民眾除了自主健康管理外，也有網友呼籲可減少外出或外食機會，而不少業者在業績可能受到波及的情形下，除了有光南送口罩、旺旺送抗菌液外，現在更有鮮物超市業者直接提供「免費喝魚湯」。

台灣虎航3月底前北中南澳門航班全砍了

台灣虎航3月底前北中南澳門航班全砍了

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊　經長：產業紓困比照SARS期間方案

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊　經長：產業紓困比照SARS期間方案

陳其邁貼心提醒口罩購買4重點

陳其邁貼心提醒口罩購買4重點

關鍵字：

武漢肺炎商機防疫口罩帳篷

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面