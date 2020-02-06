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疑郵局員工韓粉自爆：在窗口攔截「罷韓連署書」　中華郵政回應了

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▲▼一名疑似郵局員工的韓粉，網路自爆在窗口攔截罷韓連署書。（圖／翻攝自「只是堵藍」FB粉絲專頁）

▲一名疑似郵局員工的韓粉，網路自爆在窗口攔截罷韓連署書。（圖／翻攝自「只是堵藍」FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

FB粉專「只是堵藍」爆料，有名疑似郵差的韓粉公開在網路指出，年後開工以來，在窗口「嚴格把關」罷韓連署書的掛號信，小編怒點名交通部處理一下。對此，中華郵政表示，因網路匿名，是否確為郵政員工尚待查明，但已經報警請警政單位協助調查。

根據FB粉專「只是堵藍」公布的內容，該名疑似郵差的韓粉，在網路公開留言指出，在窗口「嚴格把關」罷韓連署書的掛號信，他更說，平信部分，上班實在太忙，無法逐一過濾（而且會讓同事起疑心），為防堵罷韓，僅能付出這微不足道的力量。

請繼續往下閱讀...

▲▼罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案,罷韓連署書。（圖／記者李毓康攝）

▲「只是堵藍」小編提醒，有參加罷韓連署的人，記得電話詢問有沒有成功。（圖／記者李毓康攝）

該粉專小編怒斥，韓粉利用公務之便竊取？銷毀？罷韓連署書，還稱「嚴格把關」，這應該犯好幾條法律了，更何況他還是公職。小編也點名交通部處理一下，並提醒高雄人連署後記得電話詢問有沒有成功，別讓連署書成讓韓粉詭計得逞。

對此，中華郵政表示，有依照網路曝光的發文截圖上的名字下去查，但初步沒有發現這個人，但由於他的行為已經是在煽動別人從事違法行為，早上已經請高雄郵局直接向警方報案舉發，請警政單位協助釐清。

中華郵政說，現在也已發函給郵局，重申收寄及投遞郵件應依規定辦理，後續將秉持勿枉勿縱的精神，追查並釐清相關案件；如經查明屬實，將依法追究法律責任，並採取必要處置。

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