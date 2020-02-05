宜花東口罩配送錯誤！郵局緊急回應了　「一定讓民眾明天能買到」

▲實名制口罩購買測試，資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，為平息口罩之亂，行政院宣布6日起實施口罩販售實名制，但藥師公會全聯會稍早緊急公告，因為配送錯誤問題，原本預定發售的「外科口罩」錯誤出貨成「外科手術口罩」，導致宜花東地區藥局恐怕無法準時提供口罩販售。對此，負責配送的中華郵政表示，由於同仁對口罩的類型不是很了解，沒注意到跟廠商拿錯貨品，現已緊急重新送貨，預計今晚都可完成配送。

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▲郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

中華郵政郵務處處長陳敬祥表示，由於郵局同仁第一次進行口罩配送任務，對口罩類型不是很了解，而口罩外箱標誌也不是很清楚，因此處理過程當中疏忽沒留意到錯誤。不過，中華郵政下午收到宜花東藥局反應送錯貨時，也已緊急調度重新進行配送補救，預計晚上8、9點就能全部完成；若有藥局已打烊，那明天一早也會立刻配送，絕對讓民眾可以購買到口罩。

口罩販售實名制6日起上路，民眾可持本人「健保卡」前往購買，7天限購2片，另為分流購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。