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罷韓大布條變身成環保袋　尹立率先揹上：藏48萬人的遮羞布來了

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▲▼Wecare高雄推環保袋 。（圖／Wecare高雄提供）

▲環保袋外型曝光。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

去年12月21日高雄同一天上演挺韓、罷韓大遊行，活動落幕後，當時還是國民黨總統候選人的韓國瑜，在臉書放上了一張罷韓團體高舉綠布條遊行的照片，寫下「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」，而這幾條布條「Wecare高雄」也宣布將回收再利用製成環保袋，努力為垃圾減量；如今環保袋完成，Wecare高雄發起人尹立更率先背上環保袋展示，喊「藏48萬人的遮羞布來了」

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲罷韓大遊行布條。（圖／ETtoday攝影中心攝）

罷韓遊行上出現的四塊大布，分別寫著「光復高雄保衛台灣」、「美麗島事件四十年」、「撐香港守護主權」、「勿忘前人珍惜民主」，當時還是國民黨總統候選人的韓國瑜，還在臉書寫下「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。被指稱為遮羞布，Wecare高雄則宣布，要將這四塊布將回收再利用製成環保袋，除了典藏1221這歷史時刻，更為台灣垃圾減量一同盡一份心力。

▲▼Wecare高雄推環保袋 。（圖／Wecare高雄提供）

▲Wecare高雄推環保袋製作過程 。（圖／Wecare高雄提供）

Wecare高雄發起人尹立6日搶先曝光，他率先背上環保袋展示，酸「藏48萬人的遮羞布來了」，他指出，這款環保袋是由高雄、花蓮、宜蘭、台北、台中的弱勢團體與婦女團體，一起完成這次的製作。到貨後，光復高雄總部現場、網路平台也會陸續啟動銷售。

▲▼Wecare高雄推環保袋 。（圖／Wecare高雄提供）

▲Wecare高雄推環保袋製作過程 。（圖／Wecare高雄提供）

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