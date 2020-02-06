光速趕工！武漢方艙醫院增至15家…網讚「移動的挪亞方舟」

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒疫情不斷升溫，截至2月5日24時為止，湖北省新增2987例、70死，累計19665例。目前，武漢市新洲區、蔡甸區正在連夜籌建方艙醫院，至此，武漢市方艙醫院將增至15所。此前，當地3日開始計畫在江漢區、武昌區、東西湖區建設方艙醫院，用於收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。網狂讚，真是移動的挪亞方舟。

據《長江日報》報導，新洲區方艙醫院選址於邾城街全民健身中心，由健身中心內籃球館改造而成，共提供200張床位。目前，床位已全部運輸到位並完成安裝。

受新洲區供電公司委託，參加了火神山醫院電力建設的武漢錦能電力工程有限公司，正為新洲區方艙醫院提供電力設施支援，電力設備預計今天（6日）可投入使用。

目前，新洲區方艙醫院通風系統、臨時廁所、緩衝區等也正在建設，預計近2天硬體設施將全部建設完工。另悉，蔡甸區也正開始籌建方艙醫院。

▲新洲區方艙醫院。（圖／翻攝自長江日報）

此前，武漢市首先徵用酒店、體育館當場地，集中收治輕症患者或疑似病例民眾。部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，再增加2 千名醫護人員支援。

按照場地空間配置，方艙醫院用隔板分開，一個小區域50張病床，250張床設一個護士站，區域外環，按照20個床位配置一個共廁所格，醫患流線完全獨立，汙染物單獨處理。先前，有8座方艙醫院被要求神速完工，趕在一天一夜完成建造。

方艙醫院源於1960年代，當年美軍在越南戰場為了救治傷者，研發臨時快速醫療站，如果要跟一般醫院相比，看起來當然十分簡陋。目前，「方艙醫院」主要收容疑似病例，或是輕度肺炎患者，這兩個族群也會隔離觀察，避免二次感染危機。