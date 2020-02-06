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首例女台商治療過程「心情穩定」　陳時中不便透露使用藥物

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▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診的女台商已解除隔離限制，可安排出院。被問到使用哪些療法？是否與美國疾管局進行進行互通？指揮官陳時中表示，不便透露用了哪些藥物，最後是因病人臨床症狀改善，指揮官通報後，由專家判定可解除隔離出院。

陳時中表示，武漢肺炎目前沒有特效藥，該名女台商使用的是支持性療法。衛福部醫福會執行長王必勝補充，該名女台商心情平靜、情緒起伏很少，過程中也配合治療、檢查，大致上十分順利、平和。在治療過程中，有請教國內專家，觀察她的症狀、生命跡象，以及每天測量心跳血壓、血氧狀況。此外，也會每天都做喉頭試紙採樣，並觀察肺部變化。

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指揮中心表示，該名個案返國時自覺不適，聽見機上檢疫廣播後主動告知空服人員自身狀況，使檢疫人員可即時因應，給予最適當的處置並立即送醫，不只給予該個案即時的醫療幫助，更沒有危害到身邊的人。女台商也親手寫了一封信，並錄了2段分別長達7分鐘與1分鐘的音檔，感謝醫護人員，表示，「沒有任何一個人想要生病」、「在台灣其實很幸福」。

個案經治療後已無大礙，並已無檢驗出新型冠狀病毒，今日以手寫稿及錄音檔提供本中心，敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意。

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