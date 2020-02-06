鑽石公主號靠岸訪北市景點　北市府盼中央告知地點以利防疫

記者陳家祥／台北報導

停靠日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」確定有10例武漢肺炎確診，中途有經過台北景點，引發外界關注北市府的防疫作為。對此，北市觀傳局長劉奕霆說明，訊息出來後有立刻請同仁進行了解，但跟郵輪公司與旅行社有簽保密協定，相關遊程、人數、地點等僅提供給疾管署；副市長黃珊珊則強調，不會貿然進行消毒，避免引發恐慌，會等中央統一調配，若有需要市府絕對全力配合。

台北市政府召開2019新型冠狀病毒疫情小組第5次應變會議，會後副市長黃珊珊率觀傳局長劉奕霆、衛生局長黃世杰出面說明。針對鑽石公主號靠岸登陸後的行程，劉奕霆表示，昨晚訊息出來後已請同仁了解，旅行社部分直接跟回應，因有跟郵輪公司簽保密協定，因此無法提供相關的遊程或是人數、地點等。

劉奕霆表示，旅行社則回應相關資訊統一回覆給疾管署，他也喊話，若疾管署有最新的整理資訊，也可以讓地方政府知道，以便做相關景點的消毒。劉說，會持續跟旅行社還有郵輪公司接洽，若有最新的資訊要讓地方政府知道，以便進行因應措施跟作為。

劉奕霆補充，北市府洽詢時，旅行社以保密協定為由回應無法提供，「我還是強調，他們目前跟我們回覆的是，他們會統一跟疾管署報告相關資料，我們希望等中央通知我們能夠做什麼措施」。

媒體追問，基隆、新北兩市有針對可能的旅遊熱點先行消毒，北市是否也會比照？黃珊珊表示，大部分景點都有很好的自我管理，如果有需要的話，環保局一定會配合，但不希望好像弄得很緊張、一下就把這邊封館什麼的，「總是要確定，不然貿然去哪個地方把人家消毒又是變成另外一種恐慌，這也不太好，還是聽中央統一的調配比較好」。

▲黃珊珊召開因應2019新型冠狀病毒疫情小組第5次應變會議。（圖／記者陳家祥攝）