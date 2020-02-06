郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

鑽石公主號6日上午發出消息確定旅客之中有20例武漢肺炎確診，因該郵輪中途有經過台北景點，為有效阻絕武漢肺炎疫情於境外，目前公主郵輪基隆分公司已於5日下午1點30分先針對西岸旅客中心辦理全面加強防疫消毒作業，而東岸港口旅客大樓則是6日上午9點開始展開大消毒。

▲鑽石公主號20人確診武漢肺炎，因郵輪曾停靠台灣，基隆港5、6兩日進行全面大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鑽石公主號20人確診武漢肺炎，因郵輪曾停靠台灣，基隆港5、6兩日進行全面大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

台灣港務公司基隆港務分公司職業安全衛生處長林瑞才表示，為有效阻絕武漢肺炎疫情於境外，目前針對公主郵輪基隆分公司東西岸旅客中心內所有旅客通關路線，進行全面性港區消毒工作，除此之外，也針對港區內各單位辦公室、會議室、機房及電梯、電扶梯扶手等空間施行加強消毒。

林瑞才稱，經連續2日作業，目前已全數消毒完畢，公司現在也已全面要求和旅客接觸的第一線人員都要戴上口罩，未來將持續加強各項防疫措施，以防止病毒擴散。

▲基隆港務分公司棧埠處處長傅世鎰談港口第一線工作人員的防疫工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

另基隆港務分公司棧埠處處長傅世鎰則表示，之前都是按照疾病管制署防護措施規定來防疫，工作人員皆有戴手套及口罩，未來針對第一線人員，將多增列行前教育訓練，提醒人員保持適當距離以自我防護，有關這類牽涉到專業的醫學的知識，也都會請教專業人員協助指導。

▲鑽石公主號20人確診武漢肺炎，因郵輪曾停靠台灣，基隆港5、6兩日進行全面大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

►他奶奶的美麗小秘訣