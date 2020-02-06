防疫條例被民進黨轟「刷存在感」　國民黨團7日公聽會暫緩

▲林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，國民黨團研議提《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，針對受疫情衝擊的觀光、運輸、航空、醫療機構等相關產業，在總額500億內編列特別預算，予以紓困與補助，原本預定在7日召開公聽會，卻遭民進黨立委批評「刷存在感」。對此，國民黨團總召林為洲6日受訪時表示已暫緩公聽會，無奈說「奇怪！我們是想幫忙防疫，執政黨委員批評，好吧 ！現在行政機關是民進黨，既然他們有話講，不認同我們就暫緩。」

國民黨團日前研議提《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，針對受疫情衝擊的觀光、運輸、航空、醫療機構等相關產業，在總額500億內編列特別預算，予以紓困與補助，列入新會期優先法案，原訂7日召開公聽會，卻遭到民進黨立委王定宇砲轟，現在各部會都在防堵台灣不要出現大規模群聚感染，國民黨卻開公聽會把醫療官員拉走，「藍營包機撤僑才搞出紕漏，現在又要弄公聽會，刷存在感也不是這個時候吧？」

對此，林為洲6日表示，紓困條例的目的要讓防疫可以更完整，包括相關配套、所需資源，簡單舉例，例如產業受到停課、行政處分等所衍生的損失，要不要予以照顧、補貼，都可以討論，錢從哪裡來，一定從特別條例的特別預算，急著開公聽會， 是因為我們希望緊急救援防疫條例能早點完成，讓行政單位多點籌碼在手上，「奇怪！我們是想幫忙防疫，執政黨委員批評，好吧 ！現在行政機關是民進黨，既然他們有話講，不認同我們就暫緩」，強調一切以防疫優先的目標一致，病毒不分國界黨派。

書記長蔣萬安則表示，有接收到觀光、旅館、餐飲、航空、甚至醫療產業的反應，希望政府幫忙。他強調，一定會提出條例，只要一到兩天就能完成，當年SARS肆虐時，從防疫條例提出到三讀也只用了一天時間，通過之後有助於安定民心。