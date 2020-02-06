世界衛生組織稱台灣「台北及周圍地區」　仍列在中國一部分

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）每日所發佈的武漢肺炎疫情報告，台灣的稱呼一改再改，最新一版仍將台灣列在中國的項目，甚至更改名稱為「台北及周圍地區」。針對世界衛生組織先前把台灣不當列入中國一部分時，外交部多次表達抗議，甚至舉行國際記者會痛斥。

世衛組織發布第16期疫情報告，在中國省份區域及城市項下，出現一欄「Taipei and environs」，意指「台北及周圍地區」確診11名病例，且同步在附註欄載明，中國確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區，依然把台灣視為中國一部分。

回顧這段期間，世界衛生組織多次更改台灣的稱呼，在1月份時，疫情報告以「中國，台灣」稱呼，接著又改為「台北直轄市」、「台北」，至今又變成「台北及周圍地區」。

在名稱的使用上，已經多次造成國際誤解，在先前義大利、越南都有停航的風波，外交部多次向世界衛生組織表達抗議，外交部長吳釗燮更召開國際記者會，痛斥世界衛生組織。

吳釗燮當時表示，前幾天1月31日世界衛生組織發布武漢肺炎是緊急狀態，各國政府也更改政策，保護自身公民措施，但義大利政府以防疫理由停飛，越南也是，但在努力後，都已經做了修正。

吳釗燮表示，導致錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織針對冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含了台灣，這做法對台灣以及2300萬人民造成困擾，政府不僅無法參加世界衛生大會，台灣人民並未獲得待遇，排除台灣對台灣人民不公平。

吳釗燮表示，義大利的情形凸顯世界衛生組織把台灣當成中國，已經造成利益的傷害，公開呼籲世界衛生組織，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，不受管轄。

▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

