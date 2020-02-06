開學全面延後！高鐵再增14班「大學生5折列車」　適用車次表出爐

▲高鐵因應大專院校延後開學，再規劃14班大學生5折優惠列車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，因應教育部宣布各大專院校延後至2月25日後開學。高鐵決定自2月24日至3月1日再規劃14班「大學生開學返校5折優惠列車」，並自2月7日凌晨零時起全面開放購票。

高鐵表示，2月24日至3月1日的大學生5折列車，總計7天，每天南下、北上各一班，2月7日零時起開搶。各優惠列車原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。

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▲「大學生開學返校5折優惠列車」（2/24-3/1）適用車次表。（圖／高鐵提供）

大學生旅客若已購買上述車次，且已完成訂位／付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者，亦可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵將退還車票優惠價差。

此外，原於2月10日（一）至2月16日（日）期間已加開之「大學生開學返校5折優惠列車」，高鐵公司也將繼續提供大學生5折優惠。已購買前述優惠車次之大學生，若因學校延後開學，也可變更至2月24日（一）~3月1日（日）之「大學生開學返校5折優惠列車」。

高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50%違約金。