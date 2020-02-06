台商包機名單爆爭議　柯文哲：搞一次大家都沒信任更慘

記者楊亞璇／台北報導

首批武漢返台包機名單被爆多出3個人，其中一人還是新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診病例。對此，台北市長柯文哲6日受訪表示，兩岸之間還是要有互信，「這樣搞一次，以後大家都沒信任，更慘」。

談到返台名單爆出爭議，柯文哲說，「兩岸之間還是要有互信，這要夾帶...」，其實還是要溝通，大家要有誠信，「人與人之間如果沒有互信要怎麼做事」。

中國最後一刻才公布登機名單，也引發質疑，柯文哲重申，兩岸還是要有溝通，大家互相信任，「這樣搞一次，以後大家都沒信任，更慘」，現在台商要回國，這樣害到更多人，因為我們一定會更小心。

另外，幫忙安排湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文，也備受外界質疑，徐正文扮演的角色是什麼，柯文哲推說，「我跟他不熟，今天好像問的題目都不是很營養」。

柯文哲強調，「再呼籲一遍，現在我們的敵人是武漢肺炎，先不要在自己同胞裡面起內鬨」，到現在為止我覺得我們防疫體系做得非常好，了不起，你看日本幾個我們才幾個，而且台灣跟大陸那個往來密切程度這樣，到現在為止還封鎖得住，這表示表現還不錯。

前環保署長詹順貴指爆料台商隔離地是精心策劃，柯文哲說，「選舉都結束怎麼這些1450還在上班，奇怪了」，他自己是醫界出身，對醫療體系有信心，不要忘記了我們副總統陳建仁當年SARS就是衛生署長，這次美國預計中國最慘，台灣第二慘，但現在為只台灣的防守得不錯，表示台灣的醫療防疫體系比世界上預期的好很多，非洲豬瘟到現在還沒進來，表示台灣做的還不錯，所以還是繼續努力。

談到衛福部長陳時中在記者會上落淚，柯文哲表示，壓力一定是大，「很多事情到現在我也不講，其實我們的醫療體系大家還要有信心，而且我知道國安會議一旦啟動，我們副總統很有經驗」，因為他以前SARS時候是衛生署長，所以大家不用緊張。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）