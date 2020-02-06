一次可測10人！首款測體溫「巡邏機器人」問世...誤差在0.5℃以內

▲巡邏機器人在貴陽龍洞堡機場「執勤」。（圖／中國經濟網）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情截至6日上午確診2.8萬例，戴口罩、測體溫成為進出公共場所必做的「兩件大事」。廣東廣州就有公司自主研發出5G警用巡邏機械人，可實現紅外線5公尺以內快速測量體溫，，並識別過往人員是否戴口罩，是目前大陸首款用於測體溫的巡邏機械人，減輕人力防疫的壓力。

「請大家戴好口罩，注意個人衛生，不要前往人流密集場所，身體若有不適請及時就醫。」據《中國經濟網》報導，連日來在廣州南沙萬達廣場，一款巡邏機器人不停來回喊話，提醒市民時刻注意個人安全防範。

這款名為「千巡警用巡邏機器人」由高新興集團自主研發，可一次性測量10個人的體溫，誤差在0.5℃以內，是目前大陸首款用於測體溫的巡邏機器人。該公司總經理柏林介紹說，「人員移動到哪兒，機器人可以實現快速記錄。溫度超過設定值，或發現行人不戴口罩，機器人立馬啟動報警系統，通過機器人執勤，有效節約了人力，也有助於避免人員交叉感染。 」

▼機器人執勤有助於避免人員交叉感染。（圖／路透）

截至6日上午，新型冠狀病毒肺炎全大陸新增3702例，累計確診28065例，治愈人數新增261人，累計達1153人，死亡人數為564人。廣東省累計確診944例，其中深圳以314例居首，其次為廣州，累計有255例，全省沒有出現死亡病例。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）