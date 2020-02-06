　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一次可測10人！首款測體溫「巡邏機器人」問世...誤差在0.5℃以內

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 首款測體溫巡邏機械人,千巡警用巡邏機器人。（圖／中國經濟網）

▲巡邏機器人在貴陽龍洞堡機場「執勤」。（圖／中國經濟網）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情截至6日上午確診2.8萬例，戴口罩、測體溫成為進出公共場所必做的「兩件大事」。廣東廣州就有公司自主研發出5G警用巡邏機械人，可實現紅外線5公尺以內快速測量體溫，，並識別過往人員是否戴口罩，是目前大陸首款用於測體溫的巡邏機械人，減輕人力防疫的壓力。

「請大家戴好口罩，注意個人衛生，不要前往人流密集場所，身體若有不適請及時就醫。」據《中國經濟網》報導，連日來在廣州南沙萬達廣場，一款巡邏機器人不停來回喊話，提醒市民時刻注意個人安全防範。

這款名為「千巡警用巡邏機器人」由高新興集團自主研發，可一次性測量10個人的體溫，誤差在0.5℃以內，是目前大陸首款用於測體溫的巡邏機器人。該公司總經理柏林介紹說，「人員移動到哪兒，機器人可以實現快速記錄。溫度超過設定值，或發現行人不戴口罩，機器人立馬啟動報警系統，通過機器人執勤，有效節約了人力，也有助於避免人員交叉感染。 」

▼機器人執勤有助於避免人員交叉感染。（圖／路透）

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

截至6日上午，新型冠狀病毒肺炎全大陸新增3702例，累計確診28065例，治愈人數新增261人，累計達1153人，死亡人數為564人。廣東省累計確診944例，其中深圳以314例居首，其次為廣州，累計有255例，全省沒有出現死亡病例。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔
桃園再爆2居家隔離者到處亂跑！1男「帶女兒吃飯」到案喊：關1
徐正文包機多3人被罵翻！交大法律教授「是嚴重的刑事犯罪」：可
台灣爭取加入WHO防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞
反送中+武漢肺炎！維珍澳洲航空宣布：將永久中止香港航線
徐正文讓確診台商「搭便車」混上包機？3隻病毒登台…男星爆氣開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妻子得武漢肺炎...小學副校長隱瞞病情　違規辦壽宴害100多人被隔離

台爭取入WHO共同防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

10%→5%！　中國下調對美部分進口貨關稅...減幅達一半

疫情重傷餐飲巨頭！　百勝中國關3000門市、海底撈股價爆跌2成

若沒有口罩怎麼辦？　香港專家建議：人與人保持6階磚距離

武漢肺炎各地封城！　老翁竟然鑽「狗洞」逃出養老院

網封最美臉龐！一線女醫護「滿臉勒痕汗水滿面」…鏡頭前羞澀燦笑

一次可測10人！首款測體溫「巡邏機器人」問世...誤差在0.5℃以內

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家揭「易感染對象」：避免哺乳

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

妻子得武漢肺炎...小學副校長隱瞞病情　違規辦壽宴害100多人被隔離

台爭取入WHO共同防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

10%→5%！　中國下調對美部分進口貨關稅...減幅達一半

疫情重傷餐飲巨頭！　百勝中國關3000門市、海底撈股價爆跌2成

若沒有口罩怎麼辦？　香港專家建議：人與人保持6階磚距離

武漢肺炎各地封城！　老翁竟然鑽「狗洞」逃出養老院

網封最美臉龐！一線女醫護「滿臉勒痕汗水滿面」…鏡頭前羞澀燦笑

一次可測10人！首款測體溫「巡邏機器人」問世...誤差在0.5℃以內

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家揭「易感染對象」：避免哺乳

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔醫院

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

WHO矮化台灣稱「台北及周圍地區」　吳釗燮怒嗆：有什麼毛病？

貓熊寶寶雙手抱奶瓶「啾啾啾」狂吸　懷裡耍賴萌炸！

前英國拳王退役前放話揍3人　先KO維爾德再痛扁約書亞

視察關心實名制口罩販售情形　林右昌籲：把口罩留給最需要的人

勞動部：即便放寬口罩生產加班上限　輪班間隔應有12小時

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

即／武漢肺炎湖北增2987確診　死亡70人

公婆隱瞞旅遊史...懷孕8月媳婦中標了　

即／武漢肺炎暴增近4000確診　死亡累計563人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

習近平7天沒露面　北京會柬總理

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

陸封城抗疫　網曝：若上海淪陷就完了

更多熱門

相關新聞

越南不准口罩喊漲　罰2180家藥局供應商

越南不准口罩喊漲　罰2180家藥局供應商

武漢肺炎疫情升溫，引起口罩搶購，越南政府嚴禁口罩等防疫用品漲價，近日處罰2180家哄抬價格藥局和供應商，最重吊銷營業許可證，警方則強力偵辦不法，查獲42.2萬片來源不明口罩。

實名制登記購買口罩開跑　

實名制登記購買口罩開跑　

賴品妤轟：台商不是徐正文的肉票

賴品妤轟：台商不是徐正文的肉票

陳時中：口罩每日160萬片、線上有4800多家

陳時中：口罩每日160萬片、線上有4800多家

嗆不稀罕台灣籍　劉樂妍教「中國歷史」

嗆不稀罕台灣籍　劉樂妍教「中國歷史」

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎測體溫巡邏機器人測量體溫千巡警用巡邏機器人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

莉婭親上火線開戰：靠北！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面