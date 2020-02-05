口罩實名制6日上路！藥師公會急宣布「配送錯誤」宜花東恐無法準時提供

▲實名制口罩購買測試。（圖／記者黃士原攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情燒出國內的口罩搶購潮，為終結口罩之亂，行政院宣布實施口罩販售實名制，2月6日9點開賣。然而藥師公會全聯會5日傍晚緊急公告，因為配送錯誤問題，宜花東地區藥局恐怕無法準時提供口罩販售；不過藥師公會稍早接受訪問時也強調，已經協調今晚緊急換貨，目標準時供貨給該地區民眾。

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▲藥師公會全聯會公告，因配送錯誤，宜花東口罩實名制首賣日沒口罩賣。（圖／翻攝自Facebook／藥師公會全聯會）

口罩販售實名制明（6日）起上路，衛生福利部部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）下午前往健保特約藥局了解後台系統，然而卻傳出因為配送錯誤問題，宜花東地區藥局恐怕無法準時提供口罩販售。

藥師公會秘書長張文靜表示，經瞭解是口罩工廠和中華郵政拿錯貨品，讓宜花東地區收到的口罩並非一般耳掛外科口罩，已經協調於5日晚間緊急換貨，希望能趕上6日早上9點供應。另也通知全台所有藥局，下班時要在外面貼上販售口罩時間。

而根據台東縣衛生局新聞稿指出，接獲台東縣藥師公會聯繫配送問題，中央表示將盡速重新寄送，造成明天無法一早供貨，且偏遠、離島地區將會更晚，建議民眾（6）日下午或電話詢問後再前往購買，以免向隅。

本次實名制購買民眾需持本人「健保卡」前往，7天限購２片；另為分流購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。