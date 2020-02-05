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中港澳旅遊史返台隔離14天「有例外」赴港澳經申請可改自主健康管理

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▲▼疾管署副署長莊人祥說明中港澳限制來台。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署副署長莊人祥說明中港澳來台限制。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情蔓延，港澳風險也增，中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，明（6）日起全中國大陸包含港澳在內都列二級以上流行地區，凡是有中港澳旅遊史，一律回來都要居家檢疫14天，禁止外出。不過港澳旅遊有例外，民眾可於機場辦理程序時主動填具相關申請書，獲准前往者返台後可改為自主健康管理14天，外出不被限制。

中央流行疫情指揮中心5日指出，中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，截至4日總病例數已超過兩萬例，範圍涵蓋全部省市自治區，各省市亦陸續出現大規模社區群聚，且各大城市開始執行陸運管制及限制居民移動等介入措施。指揮官陳時中5日下午記者會表示，中國大陸已淪為疫區，指揮中心決定，凡是有中港澳旅遊史的，一律回來都要居家檢疫14天，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天。

請繼續往下閱讀...

指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥解釋，有意前往港澳地區的國人，6日起可以於機場辦理程序時，主動填具相關申請書，說明本次行程不會經過大陸地區，返國後也必須提具相關證明資料說明未曾前往大陸境內，這些申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，相關規範包含外出全程配戴外科口罩、早晚量體溫等；至於未申請者，返台後得面臨更嚴格的居家檢疫14天，期間禁止外出。莊人祥也補充，港澳轉機者不算入境，不需接受健康管理等追蹤管理機制。

有關自中港澳地區入境規定如下：
一、國人：
自2月6日起，有中港澳旅遊史者，需居家檢疫14天。
申請獲准至港澳入境者，需自主健康管理14天。
二、中國大陸人士：暫緩入境。
三、港澳人士：自2月7日起，入境後需居家檢疫14天。
四、外國人：自2月7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。
五、上述措施將視未來疫情狀況調整更新。

▲▼因應武漢肺炎疫情，具感染風險民眾追蹤管理機制，6日起自中港澳旅遊史入境一律回來都要居家檢疫14天。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲因應武漢肺炎疫情，具感染風險民眾追蹤管理機制，6日起自中港澳旅遊史入境一律回來都要居家檢疫14天。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）（點圖放大）

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