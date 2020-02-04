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高鳳路「奪命待轉區」有藍色帳篷抓交替！　網：2年前男大生爆頭慘死

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▲高雄小港高鳳路發生一起死亡車禍，網友議論紛紛說這是個「奪命待轉區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄小港高鳳路發生一起死亡車禍，網友議論紛紛說這是個「奪命待轉區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區高鳳路發生一起死亡車禍，一名機車騎士當場慘死，不過這起死亡車禍，被網友po到當地的臉書社團當中，不少網友議論，表示之前在同樣地點也發生過「蓋帳篷」，還有人說是「抓交替」，呼籲民眾行經這邊的時候，要小心行車安全。

這起車禍意外就發生在4日下午三點多，地點就在小港高鳳路南向的T字路口的機慢車道發生的，有網友在臉書社團《高雄小港區的大小事》當中來po文，底下就有網友來留言：「上次是不是一樣這個位置，也一個蓋帳篷的」？其他網友才想到好像是，就有人說「抓交替」，也有網友說是：「上一年才一個大學生外送在同一個地方被輾斃，一模一樣的地方」。

▲高雄小港高鳳路發生一起死亡車禍，網友議論紛紛說這是個「奪命待轉區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄小港高鳳路發生一起死亡車禍，網友議論紛紛說這是個「奪命待轉區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過這一起死亡車禍發生的地方，警方放置了藍色帳篷蓋住遺體，而遺體就擺放在待轉區當中，也引發網友聯想是不是「奪命待轉區」，也有人質疑：「這是一個設計失敗的路口，硬要設一個待轉區，走了多少人，政府依舊沒有改善」。

初步了解，這起車禍發生過程是一名林姓男子駕駛只有車頭的曳引車跟60歲的郭姓女死者騎乘重機同向行駛於高鳳路，雙方在高鳳路與松興街口雙方發生擦撞，郭姓女子當場死亡。目前整起肇事原因警方還在釐清當中。

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