鑽石公主號確診10案例曾靠基隆港　1月31日岸上行程遊故宮、九份

▲岸上觀光包含九份老街、龍山寺等行程。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳涵茵／台北報導

1月20日由日本橫濱港出發的鑽石公主號，傳出10名旅客武漢肺炎確診消息，此艘郵輪曾在1月31日停靠基隆，引發外界質疑當日是否有確診案例下船遊玩，據了解1月31日靠港當日確實有販售陸上行程，供船上旅客到雙北遊玩。

公主遊輪發出聲明表示，目前船上有來自各個國家的2666名賓客和1045名船員，約有一半的賓客來自日本，其中有10人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，其中包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國賓客和1名菲律賓籍船員，案例中並無台灣籍旅客。

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1月20日3千多名旅客由日本橫濱登船、1月22日停靠鹿兒島、1月25日停靠香港；1月27日停靠越南峴港張美港、1月28日停靠越南下龍灣蔡藍港；1月31日停靠台灣基隆港，2月1日停靠日本沖繩，最後在2月4日停靠日本橫濱結束航程。

據了解，鑽石公主號當天船上販售的岸上觀光行程由旅行社負責承接，岸上行程包含故宮、中正紀念堂、龍山寺、忠烈祠、九份等知名景點套裝供遊客選擇，中午用餐時則到國賓飯店或台北圓山大飯店，只要有購買行程的旅客皆有可能造訪這些景點。另外，靠岸期間遊客也可能自由行到雙北其他地方旅遊，或是選擇待在船上行動。