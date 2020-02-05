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國際武漢肺炎疫情升溫　黃偉哲：加強傳染病防治宣導！　

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▲顏姓大學生使用導航，迷途人車滑落山谷受困，經向台南市警白河分局求救，警方動員搜尋平安救他脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日關懷奇美復華日間照顧中心，並呼籲民眾使用酒精消毒時，如購買95％酒精，請稀釋為75％酒精，消毒效果最佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據衛福部疾管署截至2月5日統計，武漢肺炎中國累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診24324例，其中3219例重症，490例死亡，國際間累計200例；台灣累計11例確診個案，個案均狀況穩定，1例接受治療完全康復後，一週內可出院，台南市衛生局呼籲民眾，請落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節。

▲顏姓大學生使用導航，迷途人車滑落山谷受困，經向台南市警白河分局求救，警方動員搜尋平安救他脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲5日關懷奇美復華日間照顧中心，為防範武漢肺炎進入社區，呼籲口罩優先提供醫療人員使用，讓口罩資源發揮最大效用，建議民眾落實以下使用口罩的時機及原則：出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫較差者才需要戴口罩；最重要的是民眾應注意手部衛生，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應優先使用肥皂濕洗手，確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，使用酒精消毒時，如購買95％酒精，請稀釋為75％酒精（1000c.c. 95％酒精約加入250 c.c. 蒸餾水或煮沸過冷水混合)，消毒效果最佳。

▲顏姓大學生使用導航，迷途人車滑落山谷受困，經向台南市警白河分局求救，警方動員搜尋平安救他脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒民眾，目前口罩列為重大民生防疫物資，為遏止國人搶購、囤積，口罩販售實名制2月6日上路，台南市民眾可至健保特約藥局使用健保卡購買，另龍崎及南化區因無健保特約藥局，將由龍崎及南化區衛生所每天早上9時起代為處理，衛生所假日仍照常服務；衛生局公告特約藥局名單（首頁／衛生安全／嚴重特殊傳染性肺炎／疫情訊息），並提供地址、電話，並提供Google地圖資訊供台南民眾參考（https://reurl.cc/xD5kYV），並且請民眾依藥局指示排隊購買。

衛生局感謝善心人士提供75％酒精給照護機構防疫消毒使用，另外生達化學製藥股份有限公司擔心政府在疫情爆發期，防疫物資窘困，提供台南市新營區、後壁區公所及新化農產運銷公司消毒用75％酒精外，特別再由原料庫存中提撥酒精給衛生局，做為防疫物資之用。

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