▲ 新北野柳神明淨港文化祭，鼠年創意裝扮跳港祈好運拿獎金。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北神明淨港文化祭」，將於2月8日農曆正月十五日在萬里野柳熱鬧登場。活動當天除了全臺獨有的百年傳統宗教儀式「水裡來，火裡去」，今年現場還提供千份萬金石三區優勝海鮮料理，讓民眾免費品嚐，同時首度舉辦鼠年創意裝扮跳港及擲筊大賽，並以高規格防疫措施，邀請民眾逗陣熱鬧過元宵。

副市長謝政達於記者會表示，野柳居民大多以漁業為生，每年農曆正月十五日舉行神明淨港儀式，向開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收，是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產。市府、萬里區公所及野柳保安宮每年攜手設計豐富多元活動，增加活動趣味性，也庇佑金鼠年「家金鼠喜」。

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謝政達說，為加強武漢肺炎防疫，活動現場除設立防疫站及製作告示牌，並要求所有製作海鮮料理人員戴口罩及手套，室內空間的宮廟內，也安排工作人員進廟消毒，於保安宮出入口並協助民眾入廟前，噴酒精消毒液及量額溫。

▲ 新北野柳神明淨港文化祭，現場還提供千份萬金石三區優勝海鮮料理，讓民眾免費品嚐。

萬金石海鮮料理超美味 1000份優勝料理呷免驚

民政局長柯慶忠表示，北海岸的新鮮漁獲遠近馳名，日前萬里區公所藉由舉辦「北海岸海鮮料理創意大賽」，邀請萬金石三區在地媽媽組隊參加，評選出的小卷、白帶魚、鱙仔魚等優勝料理，將在神明淨港活動當日祭出千份免費供民眾品嚐。

記者會現場，副市長謝政達也現場料理「鱙仔魚炒花生」，將油倒入鍋燒熱，並加入清洗過的鱙仔魚，乾炒至焦黃色，再淋醬油與黑醋及少許的糖，接著加入蒜末、辣椒等辛香料，最後加入花生拌炒，現場香氣四溢。

三組大型跳水創意裝扮開先鋒 瘋玩跳水拿獎金

柯慶忠說，2020年也是第1次設置獎金，鼓勵民眾以大型創意裝扮進行跳水活動，除有應景的鼠車、飛機及新穎的氣球鳥造型，象徵「祈福安康，一飛沖天」，也歡迎民眾發揮創意裝扮老鼠造型跳水，將由專業評審評分選出最具創意者，最高可獲獎金六千元，歡迎跳水勇士們，共襄盛舉。

▲ 民眾發揮創意裝扮老鼠造型跳水，將由專業評審評分選出最具創意者，最高可獲獎金六千元。

喜迎金鼠年！保安宮首推好運擲筊大賽 試手氣拿大獎

另外，保安宮今年也首度舉辦「好運擲筊大賽」，擲出最多聖筊者，就有機會獲得在地酒店住宿卷、平安御守等獎品，活動現場開放報名限量200名額，想試手氣求平安的民眾，當天請把握機會。

民政局表示，除了百人跳水外，現場還有限量海鮮福箱拍賣及攝影比賽等多項周邊活動。限量海鮮福箱拍賣共10箱，福箱內有多達5種以上的海鮮漁獲，市價超過2000元以上，活動現場每箱拍賣皆以1000元賣給現場民眾，箱箱物超所值。

2020年元宵節適逢假日，配合「青春山海線」也規劃北海岸地區的套裝旅遊行程，民眾除了參與神明淨港活動外，也可以趁元宵假期，走訪北海岸地區神秘海岸、體驗藝術創作與食農教育等，歡迎有興趣的民眾一起前來共度美好的元宵節，相關資訊及活動內容請上民政局官網查詢。網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw/。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。