武漢返台台商5日「全數採檢完畢」一旦發現陽性即送醫　

▲醫福會執行長王必勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

首批自中國大陸武漢返台台商247人，目前5人因為出現症狀送醫，其中1人確診感染武漢肺炎冠狀病毒，另有242人在檢疫場所隔離中。醫福會執行長王必勝表示，5日下午檢疫場所的台商都已經完成檢驗，一旦檢驗陽性即便無症狀也會後送至醫院。

中央流行疫情指揮中心4日說明，返台台商其中3人有症狀直接後送收治負壓隔離病房，分別是2人有呼吸道症狀、1人發燒，而發燒者在當天晚上就被確診，為返台台商確診第一人， 也成國內第11例病例，另沒有發燒的2人檢驗陰性。

請繼續往下閱讀...

4日當天還有1名幼童腹痛，由1名家長陪同，經就醫評估無須收治負壓隔離病房，已與其他人一同送往國內檢疫場所；另5日有2名隔離中台商分別出現咳嗽與偽寒等輕微症狀被後送就醫；在2進2出的情況下，目前維持5人收治醫院，242人隔離檢疫。

醫福會執行長王必勝表示，檢驗陰性2人需要經過第二次採檢，也為陰性則會送往隔離檢疫；另隔離檢疫中的242人已經從昨(4)日下午開始陸續進行新型冠狀病毒採檢，到今日下午已經全數完成檢驗，一旦確認為陽性隨即後送醫院，預計這兩天會有結果。

指揮中心強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。王必勝也提到，昨日台商抵達情緒平穩，僅有提出部份民生需求，如棉被、wifi等，檢疫場所會視情況滿足；除不能外出、活動範圍以檢疫房間為主之外，並無其他生活通訊限制。

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，昨(4)日國內新增77例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,238名個案，含11名確診、1,038名排除、餘隔離檢驗中(128名初驗陰性、其餘待檢驗)。

11名確診個案病況穩定，持續住院隔離，有1例接受治療完全康復後，一週內可出院。首例確定病例之275名接觸者，除1名檢驗陽性外，其餘已完成14日居家隔離，解除列管；其餘10名確定個案接觸者總計279人，其中10人有症狀已通報（8人已排除、2人檢驗中）。