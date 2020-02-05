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陳時中沮喪落淚...醫師分析「關鍵」：包機回台的策略將更崎嶇

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中流淚，讓國人看了相當不捨。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

第一批武漢台商在3日深夜包機抵台，其中1名發燒台商4日確診染病。中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布個案時不禁落淚，讓外界備感不捨，許多網友也湧入衛福部臉書替他加油打氣。不過，一名醫師稍早分析了部長感到措施的原因，「從封城疫區把台灣民眾接回來，看來這條路，將比預想的來得更為崎嶇漫長。」

自武漢肺炎疫情爆發後，陳時中天天率團隊召開記者會轉達最新進度，3日還為了接武漢返台的台商徹夜未眠，而指揮中心4日晚間宣布，武漢返台1人檢測為陽性，台灣累計11例個案，當時陳時中不禁落淚，表示確診後團隊都很沮喪，事後他受訪時也回應，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得同仁這麼努力」，語未完又陷入一陣沉默，讓人看了很心疼。

請繼續往下閱讀...

對此，台北榮總新竹分院主治醫師劉貞柏5日在臉書上，分析了包機的第一例確診對台灣造成什麼樣的衝擊。他認為有第一例，意味著「暫時不能有第二架次的包機回台」，畢竟要接回來的「是同胞，不是病毒」，加上回台包機的核心宗旨是「不能把病毒送來台灣」。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

他表示，原本依靠中國的篩選，把不帶病毒的台灣人用包機送回台灣，沒想到一下飛機就確診，除了病毒量已經頗高以外，還代表「中國的篩選有漏洞」。劉貞柏進一步解釋，因為幾個小時前才被確認沒病毒，飛航幾個小時後，下機就確診，代表著「這條路行不通，這條路有問題。」

劉貞柏表示，現在有第一例確診，代表這名台商接觸過的人、鄰近座位的乘客、上過的廁所，都從「隔離檢疫」規模提升到「準治療規模」，然而這卻需要「感染科醫師及醫療團隊親上火線」，但同時會造成正常醫院裡頭少一名感染科醫師，況且這個空缺不是輕易能立刻補上的。

他強調衝擊之大的原因在於「醫療資源的排擠效應」，這也更能理解部長為何如此挫折。最後，劉貞柏認為，「從封城疫區把台灣民眾接回來，看來這條路，將比預想的來得更為崎嶇漫長。」不過他補充，其實這條路已經斷了，藉由此次的事件證明，「中國的包機流程無法阻止病毒上飛機。」

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