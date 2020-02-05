美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

▲武漢病毒所申請藥物「瑞德西韋」的專利（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

國際醫學期刊1月底公布，藥物瑞德西韋（Remdesivir）對於武漢肺炎的治療有成效，該藥由美國製藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）研發，但中國武漢病毒所日前在中國申請發明專利，更已提出全球專利申請。大陸學者表示，由於武漢病毒所申請的抗新型冠狀病毒新用途，與研發藥廠已申請的專利具有接近性，不太可能申報成功。

中國科學院武漢病毒所官網4日公布，病毒所與軍事科學院軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心聯合研究發現，瑞德西韋和氯奎（Chloroquine）兩種藥物在細胞水平上，能有效抑制武漢肺炎的感染，並表示「對尚未上市且具有知識產權的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，在1月21日申報了中國發明專利。」

對此，根據《新京報》報導，全球健康藥物研發中心主任、北京清華大學藥學院院長丁勝表示，武漢病毒所這次申報的專利為瑞德西韋「抗2019新型冠狀病毒」的新用途，但成功的可能性不大。他解釋，吉利德公司已將瑞德西韋治療「冠狀病毒」的用途申請專利，雖然新型冠狀病毒為新發現，但已包含在冠狀病毒的概念中。

▲武漢病毒所表示，瑞德西韋和氯奎兩種藥物，能有效抑制武漢肺炎的感染。（圖／翻攝自武漢病毒所官網）



此外，依中國專利法規定，授予專利權的發明和實用新型，應具備新穎性、創造性及實用性，而武漢病毒所申請的「抗新型冠狀病毒新用途」，和吉利德公司已申請的抗冠狀病毒用途具有接近性，也不可能申請成功。

最重要的是，吉利德公司擁有瑞德西韋的化合物結構專利，也是一款藥物最核心的專利，丁勝質疑，即使武漢病毒所申請成功，也沒握有瑞德西韋的結構專利，因此無法應用，「就好比用鏟子挖地，你手中沒有鏟子，怎麼挖呢？」

丁勝表示，科研人員認為自己有新發現而去申請專利，本身並沒有錯，但能不能獲得專利授權是另一個問題，且在此時中美兩國科研臨床團隊合作的背景下，又提出其他訴求，也有些不合時宜。

另外，根據《第一財經》報導，多位中國資深醫藥人士分析，武漢病毒所申報的不是藥品結構專利，也不是藥品合成專利，而是運用專利，他們指出，吉利德公司並不會在運用方面申請專利，因為瑞德西韋的適應症，目前只有中國的疫情需大量使用，而吉利德自身沒有臨床資源。