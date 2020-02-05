校園防疫大作戰！　苗縣教育處調配小校額溫槍給國、高中應急

▲苗栗縣108年度第二學期中小學校長會議，5日在造橋育達科技大學舉行，縣長徐耀昌督促各校加強校園防疫工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

校園防疫大作戰！苗栗縣108年度第二學期中小學校長會議，5日上午在造橋育達科技大學舉行；縣長徐耀昌呼籲各校做好武漢肺炎防疫工作及後續因應。教育處將調配國小小校60支額溫槍給國、高中應急，並要求2月24日前各校完成全面消毒，另針對補習班、安親班防疫部分將加強抽查，防疫措施務必做到「滴水不漏」。

為避免嚴重特殊傳染性肺炎於校園群聚擴大，縣長徐耀昌會中指示做好校園消毒工作、落實疫情監控及防治措施，針對因疫情延後開學則做好各項因應，在畢業典禮部分，裁示國中畢業典禮維持於6月22至24日舉辦，國小畢業典禮則延後到7月1日至7月6日舉辦，至於弱勢學生的營養午餐補助，因已涵蓋上課期間和寒暑假，因此學生權益不受影響，將協助學校簽辦。

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▲縣府將上學期為國小及公立幼兒園所添購的1624支的額溫槍，先調配小校的60支給國、高中優先使用 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

教育處代理處長葉芯慧表示，上學期縣府動用第2預備金300多萬購買1624支額溫槍，提供給各國小及公立幼兒園使用，因應武漢肺炎疫情，為擴及國、高中學生使用，將調配學校6班以下小型學校的額溫槍共60支給國、高中開學時應急，等到衛生局採買之後再還回；另針對國、高中（含私立）額溫槍有需求採購的學校，也列入第一批防疫設備緊急採購。

葉芯慧指出，至於口罩需要部分，私立幼稚園部分已透過校外會給幼兒園使用，公立幼稚園部分則規劃在第二批，至於國中、小部分，因目前延後開學，目前教育部還未公布配套措施，將配合中央政策辦理。苗栗縣校長協會會長邱廷岳也表示，有透過校長群組調查各校口罩庫存及需求，開學後將視疫情向教育部提出反映及申請。

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