「火旁龍之夜」百餘部無人機取代煙火施放　點亮苗栗璀璨夜空

▲「火旁龍之夜」的終曲，將由無人機取代煙火施放，點亮苗栗夜空。（合成示意圖／苗栗市公所提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020「苗栗火旁龍」系列活動將於8日的火旁龍之夜中，施放由「臺灣Drone100技術團隊」自行研發的無人機群飛表演，透過最新的人工智慧科技，將苗栗火旁龍的標語、圖騰，投射到高空上，一舉點亮苗栗市璀璨夜空及帶來「火旁旺龍城‧多彩貓裏」的最高潮。

苗栗市長邱鎮軍表示，為了促成產官學的合作與開發，擴大文化創意產業的經濟版圖，特別安排「臺灣Drone100技術團隊」與聯合大學代表，簽署無人機群飛技術的「合作備忘錄」共同來開發無人機群飛表演的廣大市場，無人機產業正式往教育扎根，在苗栗市的夜空中，搶先排出絢爛奪目火旁龍特有的標語與圖騰。

「臺灣Drone100技術團隊」是由南台灣四所投入無人機相關研究的大專院校南臺科技大學、實踐大學、高苑科技大學以及長榮大學所組成；從飛機組裝、軟體撰寫、隊型編排到操控全部都是自行研發，雖然成軍一年多來實戰經驗並不多，但上場的成果展現並不輸國外團隊；2020年將在苗栗「火旁龍之夜」當晚，啟動120部無人機升空，在夜空中排出特製專屬的「火旁龍七部曲」圖形演化，敬請拭目以待。

邱鎮軍指出，往年「火旁龍之夜」的終曲，常常會以施放煙火來製造高潮。在邁入5G的時代，今年的「火旁龍之夜」將以無人機取代煙火，以無煙、無公害、高科技的方式，製造超越煙火，更具變化的聲光效果。

►生火了！連我媽都用到發光

►苗栗蓬萊派出所長「腦出血」倒地 送醫搶救20天後宣告不治



