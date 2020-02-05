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「我為什麼不能買？」陳時中實測口罩實名制　認證過後卻因這關鍵買不到

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▲▼實名制口罩購買測試 陳時中:資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）下午前往健保特約藥局了解後台系統操作。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

口罩販售實名制明（6日）起上路，衛生福利部部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）下午前往健保特約藥局了解後台系統，同時以自己健保卡實際操作，整套系統資格審查不到10秒即完成，但由於今天是星期三，部長身分證尾碼是雙號，所以不能購買。

恩典藥局藥師表示，登入健保雲端藥歷系統後，可以看見已新增完成防疫口罩控管欄位，進入購買介面之後，將健保卡插入進行資格審核，如果資格不符將跳出「正日非證號尾碼雙（單）號」視窗，屆時將請民眾隔日再過來購買。

請繼續往下閱讀...

▲▼實名制口罩購買測試 陳時中:資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

▲健保雲端藥歷系統。（圖／記者黃士原攝）

▲▼實名制口罩購買測試 陳時中:資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

▲實名制口罩購買時，健保卡資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

恩典藥局藥師表示，這兩天有許多人來詢能不能買口罩，他們也能只能耐心的提醒6日才開始販售。另外，藥師提醒，大人也不能購買兒童用口罩，但12歲以下兒童可以購買大人用口罩。因此，如果要購買兒童用口罩記得要帶孩童的健保卡，同時要注意身分證單雙號，避免白跑一趟。

▲▼實名制口罩購買測試 陳時中:資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

▲為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每周二、四、六購買，「單號者」可於每周一、三、五購買。（圖／記者黃士原攝）

健保署修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每周二、四、六購買，「單號者」可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲▼實名制口罩購買測試 陳時中:資格審查10秒內ok。（圖／記者黃士原攝）

▲口罩今（5日）陸續送到各藥局，但6日才能開始購買。（圖／記者黃士原攝）

針對需要口罩之獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

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