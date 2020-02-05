成大會館讓愛無限　伊甸身障青年挑戰未來不孤單

▲台南成大會館與伊甸基金會，舉辦為期3個月的「讓愛發光 身障朋友不孤單」公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為讓身障青年實際操作職場工作的內容，並邀請全台校友及住宿貴賓一起守護身障青年的就業夢想，台南成大會館去年年底適逢成功大學88周年校慶，與伊甸基金會舉辦為期3個月的「讓愛發光 身障朋友不孤單」公益活動。

傳愛期間不僅提供身障青年飯店體驗房務工作，更號召民眾凡單筆捐款300元支持身障青年的職業訓練經費，即可抽成大會館住宿券兩張，公益活動於2020年1月底結束捐款金額累計68888元，2月3日舉行受贈儀式，現場邀請4名實際執行房務的身障青年分享工作心得，更感謝成大會館拋招引玉串聯愛，守護大家的未來。

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「我真的很想和大家一樣有工作！」今年36歲的瓊慧，領有中度智能障礙手冊，高中畢業後曾到麵包坊工作，卻因記憶力差，反應太慢，凡事需要被提醒而被老闆辭退，6年前來到伊甸基金會伊甸心園小作所，在小作所接受職業陶冶的這段時間，她不斷的學習各式各樣的代工、清潔、烘焙、手工藝活動，鍛鍊體耐力並培養良好的工作態度，從每一次的挫折中學習經驗，現在的瓊慧不僅能力超前，更值得讓人信賴，透過這次與成大會館合作的職涯體驗，瓊慧不僅從中找回自信，更發現自己的興趣。

課程一開始，由成大會館房務部劉慶華副理為學員們介紹各項清潔消毒工具，以及讓房間煥然一新的技巧，接下來指導身障學員親自實作體驗，感受工作實況，加速他們對飯店業工作的瞭解，從挑戰更換枕頭套、床包到難度最高的鋪床任務；每個步驟都不馬虎，，短短一個上午的課程，除了讓學員們有不一樣的感受，更加強了大家就業的動力，希望未來身障青年都可以擁有自己的夢想，進到職場並穩定就業。

台南成大會館業務部黃偉哲經理表示，舒適乾淨的飯店環境，仰賴一群辛苦的工作人員默默為大家把關，房務的整理工作是個不簡單的挑戰，看到每位伊甸學員表現出認真學習的態度，蓁的很令人動容，天生我材必有用，希望透過這樣的實際操作課程，可以讓每位身心障礙朋友擁有實現夢想的權力，面對未來都有無限可能！

伊甸基金會台南職重中心主任張雅琪表示，每一次的職涯體驗，對身心障礙的青年來說都是寶貴的學習經驗，除了讓他們了解各行各業的工作屬性及環境，對工作的認知也更為清晰，感謝台南成大會館提供職涯體驗的機會，協助身障青年建立獨立自主的人生觀，面對未來，每一位身障青年都可以用雙手打造自己的人生舞台。